تحقيق أميركي: تضرر 16 قاعدة أميركية جراء هجمات إيرانية خلال الحرب

ذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية في تحقيق، أنّ ما لا يقل عن 16 قاعدة للولايات المتحدة تعرضت لأضرار نتيجة الهجمات الإيرانية منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي، واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية، وتقارير تقييم الأضرار، ومصادر أميركية وخليجية.

وأشار التقرير الذي نشرته القناة، أمس الأحد، إلى أنّ القواعد تعرضت لدرجات متفاوتة من الأضرار، شملت أنظمة الرادار التابعة لبطاريات صواريخ "ثاد" الأميركية في الأردن، وأنظمة رادار في بعض المنشآت بدولة الإمارات.

ومن بين الأضرار أيضًا تدمير طائرة أميركية من طراز "بوينغ E-3 Sentry"، خلال هجوم إيراني على قاعدة جوية في السعودية، بحسب تقرير "سي إن إن".

وأضاف التقرير أنّ بعض المواقع المتضررة تعرضت لأضرار تشغيلية جسيمة، وأنّ بعض المنشآت أصبحت غير صالحة للاستخدام.

وأشار إلى أنّ الهجمات الإيرانية ركّزت إلى حد كبير على أنظمة الرادار المتطورة المنتشرة في أنحاء الخليج، والبنية التحتية للاتصالات، ومنظومات الدفاع الصاروخي، والطائرات.

والأسبوع الفائت، ذكر مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية، "البنتاغون"، خلال إفاداتهم أمام الكونغرس بأنّ تكلفة الهجمات الأميركية على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار، إلا أنّ وسائل إعلام أميركية، من بينها "سي إن إن" و"سي بي إس نيوز"، ذكرت أنّ التكلفة الإجمالية للحرب مع إيران لا تقل عن 50 مليار دولار.