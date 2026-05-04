ترامب يهدد بـ"محو إيران" حال مهاجمتها سفنا أميركية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحو إيران إذا استهدفت سفن بلاده بمضيق هرمز، واصفا حصارها بأعظم مناورة تاريخية. وبالتزامن، أطلقت "سنتكوم" عملية بـ15 ألف جندي لتأمين السفن العالقة، وسط تضارب الأنباء حول استهداف فرقاطة أميركية.

هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "بمحو إيران من على وجه الأرض" في حال استهدفت السفن الأميركية، التي ترافق السفن العابرة لمضيق هرمز.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، الإثنين، تطرق خلالها إلى التوتر المتصاعد مع إيران بشأن مضيق هرمز.

وأكد ترامب أن طهران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات "السلام"، مشددا في الوقت ذاته على أن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، لا يزال مستمرا.

وذكر الرئيس الأميركي أن بلاده تمتلك حاليا أسلحة وذخائر أكثر وبمستوى تقني أعلى بكثير مما كان متوفرا في السابق.

وأشار ترامب إلى امتلاك الولايات المتحدة لأفضل المعدات العسكرية والقواعد المنتشرة في جميع أنحاء العالم، مؤكدا الجاهزية لاستخدامها، إذا استدعى الأمر ذلك.

ووضع ترامب الجانب الإيراني أمام خيارين؛ إما إبرام اتفاق بحسن نية، أو استئناف العمليات القتالية ضدهم بشكل مباشر.

واختتم الرئيس الأميركي تصريحاته بوصف الحصار البحري المفروض حاليا على إيران بأنه "أعظم مناورة عسكرية في التاريخ".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن إيران هاجمت سفنا حربية أميركية وسفنا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وكانت وكالة "فارس" شبه الرسمية في إيران، قد أعلنت، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأميركية بصاروخين بعد تجاهلها تحذيرا من قبل الجيش الإيراني، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز قرب جزيرة جاسك.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الإثنين، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 شباط/ فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل، وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أميركية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 نيسان/ أبريل، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 نيسان/ أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد من دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 نيسان/ أبريل، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 آذار/ مارس.

ومع بداية الهدنة في 8 نيسان/ أبريل أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.