موجز أنباء العالم الإثنين: تصعيد بمضيق هرمز والإمارات تنسحب من "أوابك"

أطلق ترامب عملية لتحرير سفن الخليج، وسط تحذير إيراني وتنديد إماراتي باستهداف ناقلة "أدنوك". دوليا، انسحبت الإمارات من "أوبك"، بينما شدد ماكرون على هدنة لبنان، وسجل التضخم بتركيا 32.4%، مع توتر أوروبي لخفض الدعم الأميركي.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدء عملية، الإثنين، لتحرير السفن العالقة منذ شهرين في مضيق هرمز، في حين ردّت طهران أن أي تدخل أميركي في المضيق، سيُعدّ انتهاكا لوقف إطلاق النار.

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إعادة فتح المضيق "بالتنسيق" بين إيران والولايات المتحدة، وشكك في جدوى العملية الجديدة التي أعلن ترامب إطلاقها، معتبرا أن إطارها "غير واضح".

ونفى الجيش الأميركي تعرض إحدى سفنه لاستهداف إيراني في مضيق هرمز، الأمر الذي أشارت إليه وكالة أنباء فارس الإيرانية في وقت سابق.

من جانبها، ندّدت الإمارات بهجوم إيراني استهدف ناقلة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بطائرتين مسيّرتين، أثناء عبورها مضيق هرمز.

وفي إيران، قال الناطق باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، إنه يتعيّن على واشنطن أن تخفّض سقف مطالبها من طهران، في ظل تعثر المفاوضات لإنها الحرب.

وأعلنت باكستان أنها سهّلت نقل 22 بحّارا إيرانيا من طاقم سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"، التي احتجزتها الولايات المتحدة، واصفة الخطوة بأنها "إجراء لبناء الثقة" بين واشنطن وطهران.

وعلى صعيد الوضع الداخلي، نُفّذ في شمال شرق إيران حُكم الإعدام بثلاثة أشخاص دينوا بالمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن في الاحتجاجات التي هزّت إيران في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية.

أبو ظبي

شدّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي على أن قرار الإمارات الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك +" بقيادة السعودية، "غير مُوجَّه ضد أحد".

وكشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) قرار دولة الإمارات الانسحاب من عضوية المنظمة.

من جهة أخرى، أكد وزير التجارة الخارجية في الإمارات أن بلاده تجري محادثات بشأن اتفاق مبادلة العملات مع الولايات المتحدة، مشددا على أن هذا لا يعد "إنقاذا ماليا".

ماكرون ولبنان

واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان أمر "أساسي"، متحدثا بعد غارات إسرائيلية جديدة أوقعت قتيلا في جنوب لبنان.

وندّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، باستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، رغم إعلان وقف لإطلاق النار، مجددا رفض حزبه للتفاوض المباشر الذي وصفه بـ"تنازل مجاني بلا ثمار".

السويد

أصدرت محكمة سويدية حكما بالسجن المؤبد على سوري في الخامسة والخمسين لإدانته بارتكاب جرائم حرب في أولى سنوات النزاع السوري.

اليابان

أكدت رئيسة الحكومة اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها "تداعيات هائلة" على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

روما

فتح مكتب المدعي العام في روما تحقيقا في قضية اختطاف أشخاص، إثر رفع ثلاث دعاوى على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية سفنا تابعة لـ"أسطول الصمود" الداعم لغزة الخميس، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

أوروبا ومجال الدفاع

شدّد القادة الأوروبيون من يريفان على استقلالية أوروبا في مجال الدفاع وتعزيز العلاقات مع كندا، وذلك خلال قمة خيّمت عليها التهديدات الأميركية بخفض الدعم العسكري للحلفاء التقليديين.

واعتبر رئيس الحكومة، الكندي مارك كارني، خلال القمة أن أوروبا وكندا ليستا محكومتين بالخضوع لنظام دولي "وحشي" جديد.

من جانبه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته أن الأوروبيين "استمعوا" إلى رسالة الإحباط التي بعث بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الحرب مع إيران، وأنهم "يضاعفون تحرّكهم"، وذلك بعد إعلان واشنطن عزمها سحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا.

روسيا وأوكرانيا

تعرّض مبنى سكني في موسكو لأضرار ليل الأحد إلى الإثنين جرّاء ضربة بطائرة مسيّرة، بحسب سلطات العاصمة التي قلّما تقصفها كييف، فيما قُتِل أربعة أشخاص على الأقل بصاروخ روسي في منطقة خاركيف الأوكرانية، وفقا لحاكمها.

ستوكهولم وسفينة روسية

أعلنت النيابة العامة السويدية، إلقاء القبض على قبطان سفينة صينية اعترضتها السويد نهاية الأسبوع الماضي، للاشتباه بانتمائها إلى أسطول السفن الروسية غير القانوني، المعروف بـ"الأسطول الشبح".

روسيا

نددت السفارة الروسية في فيينا بقرار الخارجية النمساوية طرد ثلاثة دبلوماسيين روس، يشتبه بقيامهم بأنشطة تجسس.

كرواتيا

عثرت الشرطة الكرواتية على أربعة مهاجرين متوفين قرب الحدود السلوفينية، ونُقل رجلان آخران إلى المستشفى في حالة خطرة، بحسب ما أعلنت السلطات، من دون تحديد جنسياتهم أو ظروف ما جرى معهم.

الفاتيكان

يستقبل البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، الخميس، وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بحسب ما أعلن الكرسي الرسولي، بعد أقل من شهر على الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية.

إسطنبول

توفيت فتاة في الحادية عشرة متأثرة بجروح إصيبت بها في إطلاق نار وقع قبل أكثر من أسبوعين في مدرسة بجنوب تركيا، ما يرفع عدد قتلى هذا الهجوم إلى عشرة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام.

زلزال في الفيليبين

ضرب زلزال بقوة ست درجات جزيرة سَمَر وسط الفيليبين، بحسب ما أفاد المعهد الجيولوجي الأميركي.

اتفاق تعاون دفاعي بين إندونيسيا واليابان

اجتمع وزيرا الدفاع الإندونيسي والياباني في جاكرتا لتوقيع اتفاق تعاون دفاعي بين بلديهما، في خطوة تؤكد الحاجة إلى حماية السلام والاستقرار الإقليميين في ظلّ اضطرابات عالمية متزايدة.

باريس

دعت فرنسا الاثنين خلال مؤتمر دولي إلى تضافر الجهود العالمية للحد من انبعاثات الميثان، أحد أكثر غازات الدفيئة تسريعا لتغير المناخ والتي لا تزال عند مستويات "مرتفعة للغاية" وفق الوكالة الدولية للطاقة.

التضخم في تركيا

سجل التضخم في تركيا ارتفاعا حادا في نيسان/ أبريل، وصل إلى 32,4% بمعدل سنوي بالمقارنة مع 30,9% في آذار/ مارس، مدفوعا بصورة خاصة بارتفاع كلفة الطاقة، وفق بيانات رسمية نشرت الإثنين.