إيران: نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام "بين الحياة والموت"

قالت محامية نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تقبع في السجون الإيرانية، إنها "بين الحياة والموت، وقد تفارقنا في أي لحظة"، بعد نقلها إلى المستشفى في نهاية الأسبوع إثر تدهور في حالتها الصحية وأزمة قلبية.

تقبع الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام "بين الحياة والموت"، بعد نقلها إلى المستشفى في نهاية الأسبوع، بحسب ما أفادت محاميتها الثلاثاء.

وقالت شيرين أردكاني في مؤتمر صحافي عقدته لجنة دعم محمدي في باريس، "لم نشعر قط بمثل هذا الخوف على حياة نرجس، قد تفارقنا في أي لحظة".

وأضافت "نحن لا نناضل من أجل حريتها فحسب، بل نناضل كي يستمر قلبها في النبض".

وكانت الناشطة البالغة 54 عاما قد نُقلت مطلع أيار/ مايو من سجن زنجان في شمال البلاد إلى مستشفى في المنطقة "بعد تدهور خطير في وضعها الصحي، تخللته حالتا فقدان كامل للوعي وأزمة قلبية"، بحسب بيان صادر عن المؤسسة التي تحمل اسمها وتدافع عنها.

وقال مسؤول الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود" جوناثان داغر، إن "هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها خطر الموت بهذا الشكل، وهناك خطر حقيقي يستدعي التحرك قبل فوات الأوان".

وفيما يقيم زوج محمدي وطفلاها في باريس، دعت محاميتها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ موقف أكثر حزما، قائلة "ننتظر موقفا قويا من الرئيس، ولا أرى في هذا الطلب أي مبالغة".

وأشارت إلى أن محمدي فقدت نحو 20 كيلوغراما من وزنها في السجن، وتواجه صعوبات في الكلام، وباتت "غير معروفة الملامح" مقارنة بوضعها قبل توقيفها الأخير.

ويطالب أنصارها بنقلها إلى طهران لتلقي العلاج على يد فريقها الطبي الخاص.

وكانت محمدي التي مُنحت نوبل للسلام عام 2023 تقديرا لأكثر من عقدين من نضالها الحقوقي، قد أُوقفت في كانون الأول/ ديسمبر في مدينة مشهد بشرق البلاد بعد انتقادها السلطات الإيرانية خلال مراسم تشييع.

وفي شباط/ فبراير الماضي، حُكم عليها بالسجن ست سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، إضافة إلى سنة ونصف بتهمة الدعاية ضد النظام الإسلامي في إيران.

وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، سُجنت محمدي مرارا بسبب نشاطها المناهض لعقوبة الإعدام ولقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.