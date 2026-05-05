الأمم المتحدة: مخاطر تهدد 20 ألف بحار و800 سفينة بمضيق هرمز

حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار التوتر في مضيق هرمز يعرض آلاف البحارة لمخاطر مباشرة، في ظل اضطراب حركة الملاحة وتزايد التهديدات الأمنية في المنطقة. ودعت إلى تهدئة الأوضاع والتوصل إلى تفاهمات تضمن سلامة المرور البحري واستقرار الإمدادات الحيوية.

حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 20 ألف بحار يواجهون خطرا مباشرا نتيجة التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، في ظل استمرار التوتر بين الأطراف الفاعلة في المنطقة.

ودعت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة السفن العاملة في المضيق إلى توخي أقصى درجات الحذر، في ظل تضارب الأنباء حول ضربات ومواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة ضرورة رفع الجاهزية لتفادي أي مخاطر محتملة.

وأوضحت أن نحو 800 سفينة تجارية، تشمل ناقلات نفط وسفن إمدادات الطاقة والسلع الأساسية، قد تكون ضمن نطاق التأثر، ما يضع آلاف البحارة في دائرة الخطر المباشر، مع تقدير متوسط طواقم السفن بما يقارب 25 فردا لكل سفينة.

وشددت المنظمة على أن الحماية العسكرية وحدها لا تكفي لضمان سلامة الملاحة، داعية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق طويل الأمد يضمن أمن الممرات البحرية.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع إعلان أميركي عن عملية لإعادة فتح حركة السفن في المضيق، مقابل تهديدات إيرانية باستهداف أي قوات أجنبية تقترب منه، وسط تقارير عن حوادث بحرية متبادلة ونفي بعض الروايات العسكرية، في حين تستمر الوساطات الإقليمية دون تحقيق اختراق سياسي حتى الآن.

بلومبيرغ: تراجع حركة الملاحة شبه الكامل في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت تراجعا كبيرا، لتصبح شبه خالية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية بالمنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن أحداث هذا الأسبوع أدت إلى زيادة الحذر في قطاع الشحن، مع ابتعاد عدد متزايد من السفن عن المضيق، وتجمع مئات منها قرب السواحل القريبة من دبي.

ونقلت بلومبيرغ عن أطقم سفن قولها إنهم تلقوا تحذيرات عبر بث إذاعي بشأن “حدود جديدة” يقال إن الحرس الثوري الإيراني يفرضها، في وقت اعتُبرت فيه الهجمات على ميناء الفجيرة مؤشراً على اتساع نطاق التوتر في الممر البحري الحيوي.

قاليباف: معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز واستمرار الوضع غير مستدام

وفي السياق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة وحلفاءها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر، من خلال ما وصفه بانتهاكات وقف إطلاق النار واستمرار الحصار.

وأضاف قاليباف أن “معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز”، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مستداما بالنسبة للولايات المتحدة في ظل التطورات الجارية.