الاستخبارات الأميركية تقدّر أن أضرارا محدودة طالت برنامج إيران النووي

أفادت تقييمات استخباراتية أميركية أن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، أرجأت جدول صناعة القنبلة لعام، من دون تغيير منذ الصيف الماضي. ورغم الحرب الحالية، تظل إعاقة البرنامج مرتبطة بتدمير مخزون اليورانيوم المخصب، وسط أزمة طاقة خانقة.

تشير تقييمات الاستخبارات الأميركية إلى أن المدة التي تحتاجها إيران لصنع سلاح نووي لم تتغير منذ الصيف الماضي، عندما قدر محللون أن الهجوم الأميركي الإسرائيلي أرجأ الجدول الزمني، لمدة تصل إلى عام.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن ثلاثة مصادر مطّلعة.

ولا تزال التقييمات المتعلقة ببرنامج طهران النووي من دون تغيير بشكل عام، حتى بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب التي شنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتحقيق عدة أهداف، منها منع طهران من صنع قنبلة نووية.

وركزت الحرب الأميركية والإسرائيلية الحالية التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير على أهداف عسكرية تقليدية، لكن إسرائيل ضربت عددا من المنشآت النووية الهامة.

ويشير الجدول الزمني الذي لم يتغير إلى أن إعاقة برنامج طهران النووي بشكل كبير، ربما تتطلب تدمير أو إزالة المخزون المتبقي من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران.

وتوقفت الحرب، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في السابع من نيسان/ أبريل، سعيا لتحقيق السلام.

ولا يزال التوتر محتدما، إذ يبدو أن الجانبين منقسمان بشدة. وخنقت إيران حركة المرور عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى حجب نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وإشعال أزمة طاقة .

وقال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، علنا، إن الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي من خلال المفاوضات الجارية مع طهران.

وذكر اثنان من المصادر، أن وكالات الاستخبارات الأميركية خلصت قبل الحرب التي استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو 2025 إلى أن إيران ربما تتمكن على الأرجح من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم الصالح لصنع قنبلة نووية، وإنتاج قنبلة في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.

وقال المصدران ومصدر آخر مطلع على التقييمات، إن تقديرات المخابرات الأميركية، عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو على مجمعات نطنز وفوردو وأصفهان النووية، أرجأت هذا الجدول الزمني إلى ما يتراوح من تسعة أشهر إلى سنة تقريبا.