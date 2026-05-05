عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي يطلقون النار على مسلّح قرب البيت الأبيض

أطلق عناصر الخدمة السرية الأميركية النار على مسلح قرب موكب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس بواشنطن، مما أدى لإغلاق البيت الأبيض. أسفر الحادث عن إصابة المسلح وقاصر، فيما استبعدت السلطات وجود استهداف مباشر لنائب الرئيس.

أطلق عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي النار على رجل مسلح في وسط مدينة واشنطن، الإثنين، وفق ما أفاد مسؤولون، ما استدعى إغلاقا مؤقتا للبيت الأبيض.

وأعلن نائب مدير الجهاز، ماثيو كوين، أن إطلاق النار وقع بالقرب من مبنى ال"ناشونال مول"، وبعد وقت قصير من مرور موكب نائب الرئيس جاي دي فانس بالمنطقة.

وقال للصحافيين إنه لا يعتقد أن نائب الرئيس كان هدفا، كما أنه لا يستطيع التكهن ما إذا كان الحادث مرتبطا بمحاولات اغتيال الرئيس دونالد ترامب الأخيرة.

وذكر أنه "لن أتكهن في هذا الشأن"، مضيفا "لا أعرف ما إذا كان إطلاق النار موجها للرئيس أم لا، لكننا سنكتشف ذلك".

وأشار كوين إلى أن إطلاق النار وقع بعد أن رصد عناصر الخدمة السرية "شخصا مشبوها" بدا أنه يحمل سلاحا ناريا.

وقال إن الرجل لاذ بالفرار سيرا على الأقدام بعد اقتراب الضباط منه، ثم شهر سلاحه وأطلق النار.

وتابع أن عناصر الخدمة السرية ردوا بإطلاق النار عليه وأصابوه، حيث نقل إلى المستشفى ولم يُعرف وضعه الصحي على الفور.

ولفت كوين إلى أن أحد المارة، وهو قاصر، أصيب بجروح طفيفة.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوع من محاولة مسلح اقتحام فندق في واشنطن كان ترامب يحضر فيه عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض.