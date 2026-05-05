قاليباف: نعمل على تمتين معادلة جديدة لمضيق هرمز

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، ترسيخ معادلة جديدة بمضيق هرمز، متهما واشنطن بخرق الهدنة وتهديد أمن الطاقة، وذلك بعد إطلاق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عملية عسكرية لفك حصار السفن العالقة بالمضيق.

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن بلاده تعمل على تمتين معادلة جديدة في مضيق هرمز، غداة توترات وإطلاق نار شهدتها المنطقة بالتزامن مع عملية أميركية لإخراج سفن عالقة في مياه الخليج.

وقال قاليباف في منشور عبر "إكس"، إن "معادلة جديدة لمضيق هرمز تترسّخ".

وأضاف "نعلم أن استمرار الوضع القائم غير محُتمل للولايات المتحدة، في حين أننا لم نبدأ بعد".

وذكر قاليباف أن الولايات المتحدة "تهدد أمن الملاحة وعبور الطاقة" في مضيق هرمز، بسبب ما قال إنه "انتهاك" أميركي لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: "تعرَّض أمن الملاحة وعبور الطاقة للخطر نتيجة الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها وانتهاكها وقف إطلاق النار".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأميركي على ما ذكره رئيس البرلمان الإيراني.

ومع جمود مسار المفاوضات بين الجانبين، بدأت واشنطن في 13 نيسان/ أبريل الماضي، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق، إلا بتنسيق معها.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 شباط/ فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل، وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أميركية" في دول المنطقة، وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 نيسان/ أبريل الماضي هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 نيسان/ أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام أباد من دون تحديد سقف زمني.

والإثنين، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.

وردا على ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن تدخل الولايات المتحدة الأميركية في تنظيم الملاحة بمضيق هرمز، يُعد "خرقا" لوقف إطلاق النار.