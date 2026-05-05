موجز أنباء العالم الثلاثاء: مضيق هرمز يفاقم التوتر بين إيران وواشنطن ويهدد وقف النار

تتواصل التهديدات والتوتر بشأن مضيق هرمز ما يجعل وقف إطلاق النار يترنح، إذ أعلن الجيش الأميركي استعداده لاستئناف الحرب على إيران، فيما تصعد الأخيرة تهديداتها في مواجهة العملية الأميركية لمساعدة السفن على عبور هرمز.

صعّدت إيران تهديداتها، الثلاثاء، في مواجهة العملية الأميركية لمساعدة السفن على عبور مضيق هرمز، وذلك غداة موجة من الهجمات جعلت وقف إطلاق النار يترنّح.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي قاد الوفد المفاوض مع واشنطن في إسلام آباد في 11 نيسان/ أبريل، إن بلاده تعمل على "ترسيخ معادلة جديدة لمضيق هرمز".

وقال في منشور على موقع "إكس"، إنه "نعلم أن استمرار الوضع القائم غير محُتمل للولايات المتحدة، في حين أننا لم نبدأ بعد". واتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بـ"تعريض" سلامة النقل البحري للخطر.

من جهته، أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية إن قواته مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الواسعة ضد إيران، في حال تلقت الأوامر بذلك.

وقال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى مواجهة" في مضيق هرمز، لكنها سترد بشكل "مدمّر" على أي هجوم إيراني يستهدف حركة الملاحة.

إلى ذلك، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين لإجراء محادثات، وفق ما أعلنت طهران وسط تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

الحرب الروسية - الأوكرانية

أسفرت غارات جوية روسية على أوكرانيا ليل الإثنين - الثلاثاء عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، فيما ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"النفاق المطلق" من جانب موسكو، قبيل إعلان هدنة بمناسبة إحياء روسيا ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه التي يُطلق عليها اسم "بازوكا"، إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية.

وأعلن أنه سيتحدث مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في ظل دعواته لإعادة فتح مضيق هرمز.

وكان ماكرون قد زار النصب التذكاري المقام في يريفان تكريما لذكرى ضحايا المجازر الأرمنية عام 1915، قبل إبرام اتفاقية شراكة إستراتيجية مع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة المتأرجحة بين التطلعات الأوروبية والروابط التاريخية مع روسيا.

السودان/ إثيوبيا

اتهم السودان إثيوبيا بالضلوع في قصف بالمسيرات استهدف مطار الخرطوم، واستدعى سفيره على إثره للتشاور.

من جانبها، اتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بتسليح وتمويل جبهة تحرير شعب تيغراي التي خاضت حربا دامية مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في شمال البلاد بين عامي 2020 و2022.

"أسطول الصمود"

مددت محكمة إسرائيلية احتجاز الناشطين الأجنبيين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك اللذين كانا على متن "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، حتى الأحد، وذلك وفقا لمركز "عدالة" الحقوقي الذي يدافع عنهما.

وعلى إثر ذلك، طالبت إسبانيا إسرائيل بـ"الإفراج فورا" عن سيف أبو كشك.

تركيا

حضّ قياديان بارزان في حزب العمال الكردستاني السلطات التركية على إزالة ما وصفاها بـ"العقبات" في طريق تحقيق تقدّم في محادثات السلام، بعد عام على إعلان الحزب حل نفسه.

رومانيا

صوّت البرلمان الروماني لصالح مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء المؤيد لأوروبا إيلي بولوجان، قدمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي واليمين المتطرف، اللذان يتهمانه بإغراق البلاد في الفقر من خلال سياسة التقشف التي يتبعها.

وفيات على متن سفينة واشتباه بفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تشتبه في أن يكون فيروس هانتا انتقل من شخص إلى آخر على متن سفينة سياحية، حيث سُجّلت ثلاث وفيات، فيما لم تحسم إسبانيا بعد قرارها لجهة السماح للسفينة بالرسو في موانئها.

كندا

قدّم الانفصاليون في ألبرتا الكندية، عريضة من المتوقع أن تمهّد الطريق أمام إجراء تصويت تاريخي في الخريف بشأن الانفصال المحتمل لهذه المقاطعة الغنية بالنفط في غرب البلاد.

تايوان

أكد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي لدى عودته من زيارة إلى إسواتيني، الحليف الإفريقي الوحيد للجزيرة، أن لتايوان "الحق في إقامة علاقات مع العالم".

تشاد

أسفر هجوم نفّذه مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام على قاعدة "بركة تولوروم" العسكرية التشادية عن 24 قتيلا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري وآخر محلي.