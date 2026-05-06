الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مختطفي "أسطول الصمود".. 4 سفن تتجه إلى غزة

نفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يكون توصيل المساعدات إلى غزة المحاصرة جريمة يعاقب عليها القانون، وأكدت ضرورة التحقيق في الإساءة التي تعرض لها الناشطان الإنسانيان، سيف أبو كشك وتياغو دي أفيلا، ومحاسبة المسؤولين عنها.

الناشط في أسطول الصمود المختطف في إسرائيل، سيف أبو كشك (Getty Images)

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى الإفراج فورًا، ودون شروط عن الناشطَين في "أسطول الصمود العالمي" سيف أبو كشك وتياغو دي أفيلا، المعتقلين في إسرائيل.

وجاء ذلك في بيان نشره متحدث المفوضية ثمين الخيطان، اليوم الأربعاء. قال فيه إنّ "على إسرائيل أن تفرج فورًا ودون شروط عن عضوَي أسطول الصمود العالمي، سيف أبو كشك وتياغو دي أفيلا، اللذين تم احتجازهما في المياه الدولية ونقلهما إلى إسرائيل، حيث ما زالا محتجزين دون توجيه تهم إليهما".

الناشط في أسطول الصمود المختطف في إسرائيل، تياغو دي أفيلا (Getty Images)

وأضاف أنّ "التضامن ومحاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، وهم في أمسّ الحاجة إليها، ليسا جريمة".

وتابع قائلًا "يجب التحقيق في التقارير المقلقة عن سوء المعاملة الشديدة التي تعرض لها أبو كشك ودي أفيلا، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

كما دعا الخيطان إلى "إنهاء استخدام إسرائيل للاعتقال التعسفي وقوانين الإرهاب ذات التعريف الغامض والفضفاض"، التي "تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأردف ذلك بقوله "على إسرائيل كذلك أن تنهي حصارها على غزة، وأن تسمح وتسهّل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بكميات كافية".

أعلن مسؤولون في "أسطول الصمود العالمي"، أنّ 4 سفن انطلقت من ميناء سيراكوزا الإيطالي في 2 أيار/ مايو الجاري، وتواصل تقدمها في المياه الإقليمية اليونانية نحو قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية.

وأشار بيان صادر عن مسؤولي الأسطول، إلى أنّ السفن الأربع تواصل التقدم بين شبه جزيرة مورا وجزيرة كريت.

وأضاف البيان، أنّ 32 سفينة أخرى تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي" لا تزال متمركزة قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة كريت بشكل منسق، مشيرًا إلى أنّ خطة تحرك الأسطول ستتضح خلال الساعات المقبلة.