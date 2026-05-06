موجز أنباء العالم الأربعاء: وعيد ترامب لإيران وبوادر اتفاق ومطالبة أممية بإطلاق ناشطي أسطول الصمود

توعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران بضربات أقوى حال فشل التوصل لاتفاق نهائي، وسط أنباء عن مسودة تفاهم وشيكة تشمل تجميد التخصيب ورفع العقوبات، بينما طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بالإفراج الفوري عن ناشطي "أسطول الصمود".

امرأتان في أحد شوارع طهران، أمام صورة ضخمة للمرشديْن الحالي والسابق (Getty Images)

توعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إيران بضربات أقوى في حال عدم التوصل إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب، غداة إعلانه تعليق عملية عسكرية لمرافقة السفن في مضيق هرمز.

وفي الموازاة، أبدى رئيس حكومة باكستان، شهباز شريف، الذي تقود بلاده جهود الوساطة، أمله في أن يسهم "الزخم" الناتج عن تعليق العملية العسكرية، في التمهيد لاتفاق طويل الأمد.

وترافق ذلك مع نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر إن واشنطن تعتقد أن التوصل لاتفاق بات قريبا، وأنّ ثمة"مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب، ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا".

ونقل "أكسيوس" أن "الاتفاق سيُلزم إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم، مقابل موافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، كما سيرفع الطرفان القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز".

وفي لندن، تراجعت أسعار النفط بشكل كبير الأربعاء، مع تعويل السوق على احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك.

لكنّ بيانات لشركة "كيبلر" لتحليل الملاحة البحرية أظهرت أن حركة عبور السفن من المضيق تراجعت الإثنين إلى أدنى مستوياتها.

وفي بكين، دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأربعاء، إلى وقف "كامل" لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وحثّ الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز "في أسرع وقت ممكن"، وذلك خلال محادثات أجراها في بكين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

واشنطن

قال مسؤول أميركي رفيع إن الولايات المتحدة تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من رئيس الحكومة العراقية المكلف، علي الزيدي، لإبعاد الدولة عن الفصائل المسلحة الموالية لإيران، قبل استئناف المساعدات المالية والأمنية.

وأعلن الجيش الأميركي أنه قتل خمسة أشخاص في ضربتين نفّذهما على قاربين يشتبه في أنهما يستخدمان لتهريب المخدرات في مياه أميركا اللاتينية، خلال اليومين الماضيين، ما يرفع عدد قتلى هذه الحملة المثيرة للجدل لمكافحة المخدرات إلى 190 على الأقل.

شهداء في لبنان

قتل أربعة أشخاص الأربعاء جراء غارة اسرائيلية على بلدة في شرق لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي ضربه أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب البلاد، بعد إنذاره سكان 12 بلدة بإخلائها، رغم سريان وقف لإطلاق النار.

وبالإضافة إليهم، استشهد وأُصيب العشرات بغارات إسرائيلية، الأربعاء، على مناطق متفرّقة جنوبي لبنان.

مُعتقلا أسطول الصمود

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، الأربعاء، بالإفراج فورا عن البرازيلي تياغو أفيلا، والإسباني سيف أبو كشك، الناشطين ضمن "أسطول الصمود" الداعم لغزة اللذين تعتقلهما تل أبيب.

ودعت إلى التحقيق في "الإفادات المقلقة" عن تعرضهما لمعاملة سيئة جدا، إلاّ أن محكمة إسرائيلية رفضت طلب الاستئناف المتعلق بتمديد احتجاز الناشطين اللذين مثُلا أمامها الأربعاء.

سيدني

يواجه الرجل المتهم بقتل 15 شخصا في الهجوم على شاطئ بونداي قرب مدينة سيدني الأسترالية 19 تهمة جديدة، وفق وثائق قضائية، نُشرت الأربعاء.

وأعلنت الشرطة الأسترالية، الأربعاء، أن مجموعة مؤلفة من 13 امرأة وطفلا أستراليّا مرتبطين بمسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" سيعودون من سورية، قائلة إنه سيتم توقيف بعضهم.

بيروت

برّأ القضاء اللبناني الأربعاء المغني فضل شاكر من قضية محاولة اغتيال مسؤول محلي لمجموعة مرتبطة بحزب الله، وفق ما قال مصدر قضائي، في أول حكم وجاهي بحقه منذ تسليم نفسه إلى السلطات، بينما لا يزال ملاحقا بقضايا أخرى مرتبطة بالإرهاب.

طهران

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأُصيب نحو أربعين آخرين في حريق اندلع داخل مركز تجاري قرب طهران، على ما أفاد التلفزيون الرسمي، الأربعاء.

كييف وموسكو

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن روسيا قرّرت رفض الجهود الرامية لوضع حد للقتال، وإنقاذ الأرواح عبر شنّ هجمات جديدة على أوكرانيا، التي أعلنت وقف إطلاق نار من جانب واحد.

وأعلنت كييف أن روسيا هاجمت شرق وجنوب أوكرانيا بأكثر من مئة مسيّرة، بعد يوم على مقتل نحو 30 مدنيا أوكرانيا، بضربات روسية.

كوريا الشمالية

حذفت كوريا الشمالية جميع الإشارات إلى الوحدة مع كوريا الجنوبية من دستورها، وفق ما أظهرت وثيقة، ما يؤكد سعي بيونغ يانغ لاعتماد سياسة أكثر عدائية تجاه سيول.

عُثر على قاضٍ كوري جنوبي شدد عقوبة سجن السيدة الأولى السابقة الشهر الماضي، جثة هامدة الأربعاء، حسبما أعلنت الشرطة.

كوبا

اتّهمت كوبا، الثلاثاء، وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بالكذب، عندما نفى أن الولايات المتحدة تفرض حصارا نفطيا عليها.

الهند

قُتل أربعة أشخاص في اشتباكات بين ناشطين عقب فوز حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الحكومة الهندي، ناريندرا مودي، في ولاية البنغال الغربية التي تهيمن عليها المعارضة منذ فترة طويلة، على ما أعلنت الشرطة، ومسؤولون حزبيون، الأربعاء.

فيروس هانتا على متن سفينة سياحية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إنه "لا يعتقد" أن الوضع الناجم عن تفش لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية، يشبه بدايات جائحة "كوفيد-19".

وأعلنت المنظمة/ إجلاء ثلاثة أشخاص من سفينة سياحية سُجلت فيها وفيات بفيروس هانتا، وأكدت مصادر طبية أن الوفيات نتجت عن سلالة قابلة للانتقال بين البشر على متنها.

رئيس الوزراء الكمبودي

قال أحد أقرباء رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، الأربعاء، إنه كان يمتلك حصة 30% في شركة مالية مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني وغسيل أموال.

الهند وفيتنام وزيادة حجم التبادل التجاري

تسعى الهند وفيتنام لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 25 مليار دولار بحلول 2030، حسبما أعلن رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، الأربعاء، عقب محادثات مع الرئيس الفيتنامي، تو لام في نيودلهي.

جاكرتا

قُتل 16 شخصا وأصيب أربعة آخرون بحادث تصادم وقع الأربعاء، بين حافلة وشاحنة صهريج في جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول في وكالة إدارة الكوارث.

لندن

أعلنت شرطة لندن، الأربعاء، عن إنشاء وحدة أمنية خاصة لحماية اليهود في أعقاب موجة من ما وصفته بهجمات "الكراهية".