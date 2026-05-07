ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.. وطهران تبحث مقترحا أميركيا

تتواصل التحركات السياسية لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حديث أميركي عن قرب انتهاء الحرب، مقابل دراسة طهران لمقترح سلام يتناول الملف النووي ومضيق هرمز دون حسم القضايا الخلافية الأساسية. ومن المتوقع أن تنقل إيران ردها عبر الوساطة الباكستانية

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتهاء الحرب مع إيران قريبا، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي حالة الجمود المتعلقة بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب، خلال فعالية لدعم المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا بيرت جونز، الخميس، إن بلاده تتحرك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا: "عندما تنظرون إلى ما يحدث، تجدون أننا نفعل ذلك لسبب بالغ الأهمية: لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي"، معتبرا أن "معظم الناس يدركون أن ما نفعله صحيح، وسينتهي الأمر سريعا".

في المقابل، أعلنت إيران أنها تراجع مقترح سلام أميركيا، قالت مصادر إنه قد يؤدي إلى إنهاء الحرب رسميا، لكنه لا يتضمن تسوية واضحة للمطالب الأميركية الرئيسية، وفي مقدمتها تعليق البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ستنقل ردها على المقترح قريبا عبر باكستان، التي استضافت محادثات السلام الوحيدة خلال الحرب، وتحولت منذ ذلك الحين إلى قناة الوساطة الرئيسية لتبادل الرسائل بين الجانبين.

وول ستريت جورنال: قلق داخل إدارة ترامب من كلفة الحرب وارتفاع أسعار الوقود

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مستشاري الرئيس ترامب، يبدون قلقا متزايدا من التداعيات السياسية لاستمرار الحرب، في ظل ارتفاع أسعار الوقود واحتمال انعكاس ذلك على شعبية الجمهوريين.

وبحسب الصحيفة، يسعى مستشارو ترامب إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت، على أمل خفض أسعار الطاقة وتخفيف الضغوط الاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، خشية أن يدفع الحزب الجمهوري ثمنا سياسيا نتيجة تزايد أعباء المعيشة على الأميركيين.

واشنطن تضع خطوطا حمراء ومطالب صارمة في مفاوضاتها مع طهران

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أن الولايات المتحدة حدّدت مجموعة من الخطوط الحمراء في مفاوضاتها مع إيران، إلى جانب مطالب تعتبرها أساسية في أي اتفاق محتمل.

وبحسب المصادر، تطالب واشنطن بتسليم جميع المواد النووية الإيرانية المخصبة، إضافة إلى تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم باعتباره أولوية تتقدم على أي وقف مؤقت للأنشطة النووية.

كما أشارت إلى أن أي تخفيف للحصار الأميركي قد يرتبط بإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا من الجانب الإيراني، في إطار ترتيبات متبادلة.

وأضافت المصادر أن رفع العقوبات بشكل واسع سيكون مشروطا بالتزام طهران الكامل بتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، وليس بمجرد التوقيع عليه، في إشارة إلى نهج أميركي يركز على ضمانات عملية طويلة الأمد.