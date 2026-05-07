دا سيلفا في واشنطن للقاء ترامب للتباحث في قضايا حسّاسة

يجتمع الرئيسان بهدف تخفيف التوتّر بين البلدَين، وتعزيز موقف دا سيلفا الداخليّ قُبيل الانتخابات المزمع إجراؤها بعد 6 أشهر في البرازيل، ومن المتوقّع أن يتباحث الطرفان في شؤون عديدة أبرزها: التعاون الأمنيّ، والمعادن النادرة.

وصل الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى واشنطن أمس الأربعاء، للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يسعى خلاله لمعالجة قضايا شائكة في محاولة لتحسين صورته في البرازيل قبل انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر.

واتصفت العلاقة الدبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة بالاضطراب، بالرغم من اعتراف الرئيسين، المختلفَين أيديولوجيًّا، بوجود ما سمّياه "كيمياء" بينهما على المستوى الشخصي.

وقد اجتمعا رسميًّا للمرّة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في ماليزيا، في لقاء اتّصف بالوديّة.

وتبع ذلك إلغاء واشنطن جزءًا كبيرًا من التعرّفات الجمركيّة، التي فرضها ترامب على البرازيل عقابًا على محاكمة الرئيس البرازيليّ اليمينيّ السابق، جايير بولسونارو، وهو حليف لترامب، ويقضي حاليًّا عقوبة بالسجن مدّتها 27 عامًا بتهمة محاولة الانقلاب.

ومنذ اللقاء الأخير بين الرئيسين، اختطفت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويليّ، نيكولاس مادورو، وشنّت حربًا على إيران بمشاركة إسرائيل.

وقد انتقد الرئيس البرازيليّ التدخلَين الأميركيين، وصرّح الشهر الماضي بأنّه "ضدّ أيّ تدخّل سياسيّ، بغضّ النظر عن الدولة" التي تفعله، وسبق له أن وصف ترامب بأنّه يسعى إلى أن يُصبح "إمبراطور العالم"، وذلك في عام 2025.

ويصل لولا ابن الثمانين عامًا إلى واشنطن مع شعبيّة سياسيّة ضعيفة، بعد هزائم ساحقة في البرلمان البرازيلي. فيما أظهرت استطلاعات للرأي أنّه متقارب جدًّا مع فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر لسلفه في الحكم، 6 أشهر قبل الانتخابات الرئاسيّة.

وعزا أستاذ العلاقات الدولية في مؤسسة "جيتوليو فارغاس" في ساو باولو، أوليفر ستوينكل، زيارة لولا إلى واشنطن في هذا التوقيت إلى رغبة الرئيس البرازيليّ في "تعزيز علاقته الشخصيّة مع ترامب"، وذلك من أجل تقليل خطر التدخّل الأميركيّ في الانتخابات.

فيما قال النائب، روبنز بيريرا جونيور، من حزب العمال الذي يتزعّمه لولا؛ "نحن متفائلون لأنّ الدعوة جاءت من ترامب... انتهى زمن العداء بين الولايات المتحدة والبرازيل".

جريمة منظّمة

وتُعدّ مسألة الأمن الشغل الشاغل للناخبين البرازيليّين، وتحتلّ مكافحة الجريمة المنظّمة مكانة بارزة على جدول أعمال اجتماع الرئيسَين.

وأكّد وزير المال البرازيلي، داريو دوريغان، الذي كان ضمن الوفد الذي وصل الأربعاء، أنّ بلاده ترغب في تعزيز التعاون في مكافحة عصابات المخدّرات.

ووقّعت برازيليا وواشنطن اتفاقًا في نيسان/ أبريل لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدّرات، يشمل تبادل البيانات لعمليّات تفتيش الحاويات التي تعمل بين البرازيل والولايات المتحدة.

وجعل دونالد ترامب مكافحة ما يسميه "الإرهاب المرتبط بالمخدّرات" أولويّة في ولايته الثانية، واصفًا المجموعات الإجراميّة بأنّها منظّمات إرهابيّة أجنبيّة.

وقد سمح له ذلك، على سبيل المثال، بتبرير التدخّل العسكريّ في فنزويلا للإطاحة بالرئيس الاشتراكيّ، نيكولاس مادورو.

ورأى ستوينكل، أنّ البرازيل تريد أن تُظهر أنّها تُؤدّي دورها بشكل جيّد في مكافحة عصابات المخدّرات؛ من أجل "تقليل خطر" إدراج واشنطن العصابتَين الرئيستَين في البلاد في لائحة المنظّمات الإرهابيّة.

وقالت رئيسة مركز "الحوار بين الأميركتَين" للبحوث، ريبيكا بيل تشافيز، "تنظر الولايات المتّحدة بشكل متزايد إلى هذه المجموعات على أنّها منظّمات إجراميّة عابرة للحدود، ومتطوّرة ذات نطاق إقليميّ".

وأضافت "لكن في البرازيل، يثير هذا الأمر مخاوف حقيقيّة بشأن التداعيات القانونيّة والسياسيّة والسياديّة".

معادن نادرة

ومن المتوقّع أيضًا أن يركّز اجتماع لولا وترامب على الاهتمام الأميركيّ بالمعادن الأرضيّة النادرة في البرازيل، التي تُعدّ بالغة الأهميّة لتصنيع العديد من المنتجات التكنولوجيّة.

وتملك البرازيل ثاني أكبر احتياطات من العناصر الأرضيّة النادرة في العالم، بعد الصين.

وأكّد دوريغان، الأربعاء، أنّ "الاستثمار الأجنبيّ مرحّب به، لكنّنا نريد تحفيز التصنيع من خلال إنشاء وظائف تتطلّب مهارات عالية".

ومن جهة أخرى، تُجري الولايات المتّحدة تحقيقًا بشأن ممارسات تجاريّة غير عادلة قد تكون تمارسها البرازيل، بما في ذلك تحديد ما إذا كان نظام التحويل المصرفيّ المجانيّ، "بيكس"، يقوّض القدرة التنافسيّة للشركات الأميركيّة.

وأحدث نظام "بيكس"، الذي أُطلق عام 2020، ثورة في المدفوعات في البرازيل، وتجاوز استخدام البطاقات المصرفيّة، مع تسجيل 7 مليارات معاملة في كانون الثاني/ يناير وحده، وفقًا للبنك المركزيّ.