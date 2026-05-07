ديمقراطيون يطالبون الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل "بالشفافية" حيال برنامجها النووي

طالب المشرّعون وزير الخارجية ماركو روبيو بالرد بحلول 18 أيار/ مايو، من خلال تقديم شرح عن عقيدة إسرائيل النووية وقدراتها في هذا المجال، بما في ذلك استخدامها المحتمل ضد إيران.

دعا مشرّعون أميركيون محسوبون على الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، الإدارة الجمهورية إلى كسر الصمت الأميركي حيال برنامج الأسلحة النووية لإسرائيل الذي لم تقرّ به رسميا، وإلزامها بـ"الشفافية" حياله، متخطين بذلك خطا أحمر التزمه الحزبان الرئيسيان في واشنطن على مدى عقود.

وتعتمد إسرائيل سياسة الغموض حيال حيازتها أسلحة نووية، وهو ما يُعتقد أنها قامت به منذ ستينيات القرن الماضي. ورفضت تل أبيب على الدوام تأكيد هذا الأمر من عدمه.

وفي رسالة نُشرت الأربعاء، حضّ نحو 30 مشرعا ديمقراطيا الولايات المتحدة على الحصول على إجابات واضحة بعد الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير.

ولطالما اتهمت دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى إسرائيل، الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى تطوير سلاح ذري. وتنفي طهران هذا الأمر، مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي.

وكتب المشرّعون "لا يمكننا وضع سياسات متماسكة لمنع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، لا سيما في ما يتعلق بالبرنامج النووي المدني الإيراني وطموحات السعودية النووية المدنية، في حين نلتزم سياسة صمت رسمية بشأن القدرات النووية لطرف رئيسي في الصراع الدائر".

وأضافوا "نطالبكم بأن تُلزموا إسرائيل بالامتثال لمعايير الشفافية نفسها التي تتوقعها الولايات المتحدة من أي دولة أخرى تسعى إلى تطوير قدرات نووية أو الحفاظ عليها".

وطالب المشرّعون وزير الخارجية ماركو روبيو بالرد بحلول 18 أيار/ مايو، من خلال تقديم شرح عن عقيدة إسرائيل النووية وقدراتها في هذا المجال، بما في ذلك استخدامها المحتمل ضد إيران.

وامتنعت الإدارات الأميركية المتعاقبة عن التعليق على البرنامج النووي الإسرائيلي. ويُستبعد أن يكون الأمر مختلفا هذه المرة.

وتأتي هذه الرسالة في خضم تزايد انتقادات متزايدة لإسرائيل من طرف الديمقراطيين الذين عارضوا بشكل واسع قرار ترامب شنّ الحرب على إيران بالتشارك مع تل أبيب.

وفي مؤشر على التحول، صوّت 40 من أصل 47 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في منتصف نيسان/ أبريل، ضد بيع إسرائيل جرافات أميركية.