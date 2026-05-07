طبيب شرعيّ: معاناة مارادونا قد تكون استمرّت "12 ساعة" تقريبًا قبل موته

أفاد طبيب شرعيّ شارك في تشريح جثّة النجم الأرجنتينيّ بوجود علامات تدلّ على "معاناة طويلة" قبل الموت، وذلك فيما تجري محاكمة 7 عاملين في المجال الصحيّ يُتشبه بارتكابهم إهمالًا صحيًّا متعمّدًا أدّى إلى موته.

أدلى طبيب شرعي بشهادته يوم الخميس، خلال محاكمة 7 من العاملين في مجال الرعاية الصحيّة، المتّهمين بإهمال محتمل من الممكن أن يكون قد أدّى إلى وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينيّ، دييغو أرماندو مارادونا، قائلًا إنّه ربّما عانى "حوالي 12 ساعة" قبل وفاته في عام 2020.

وأفاد الطبيب الشرعيّ، كارلوس كاسينيلي، الذي فحص جثّة مارادونا بعد وفاته وشارك في تشريحها لاحقًا؛ بأنّ العلامات التي وجدها في جثّة النجم الأرجنتيني الراحل تدلّ على "معاناة طويلة، وليست مفاجئة"، إذ عُثر على تورّمات في الدماع، وجلطات دمويّة في القلب، وانصباب جنبيّ، وتورّم عامّ منتشر في جسمه، وعلامات على نقص الأكسجين في الخلايا.

وتابع الطبيب، مشيرًا إلى تقدير أُجري في أثناء تشريح الجثة، "كم استمرّت المعاناة؟ لا أستطيع تحديد المدّة بدقّة. في ذلك الوقت، قدّرنا أنّها حوالي 12 ساعة".

وأشار طبيب شرعيّ آخر شارك في تحليل جثّة مارادونا، يُدعى فيديريكو كوراسانيتي، إلى وجود علامات على قلبه خلال المحاكمة، ما يوحي بأنّه مرّ بـ"معاناة طويلة". إلّا أنّ شهادته كانت أقلّ دقّة وحسمًا من شهادة كاسينيلي.

وتُعدّ مدّة أيّ معاناة محتملة مسألة محوريّة في المحاكمة، لارتباطها بالرعاية التي تلقّاها نجم نابولي الإيطالي في منزله الخاصّ، حيث كان يتعافى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعد خضوعه لجراحة عصبيّة بسيطة لعلاج ورم دمويّ في الرأس. ثمّ تُوفّي نتيجة أزمة قلبيّة تنفسيّة حادّة، مصحوبة بتورّم رئويّ (حالة يتجمّع فيها السائل داخل الرئتين).

ويُشكّك دفاع بعض المتّهمين في سيناريو المعاناة الطويلة، بحجّة أنّه لا يتوافق مع وفاة جسد منهك من الإدمان لأسباب طبيعيّة.

وبحسب كاسينيلي، فإنّ تشريح الجثّة قدّر أنّ الوفاة حدثت "بين التاسعة صباحًا والثانية عشرة ظهرًا". وكانت ممرّضة قد وجدت مارادونا فاقدًا وعيه في سريره صباح الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتجري محاكمة 7 من العاملين في مجال الرعاية الصحيّة منذ 4 أسابيع، بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار"، وذلك باشتباه ارتكابهم الإهمال الطبيّ مع العلم بأنّه قد يؤدّي إلى الوفاة، وتصل عقوبة هذه التهمة إلى 25 عامًا في السجن حال ثبوتها، فيما ذُكر أنّ طاقم العاملين المحاكمين يشمل طبيبًا، وطبيبًا نفسيًّا، ومختصًّا نفسيًّا، وممرّضات.

وفي المقابل، ينفي جميع المتّهمين مسؤوليّتهم عن وفاة النجم الأرجنتينيّ، مستندين إلى تخصّصاتهم وطبيعة أدوارهم.

وكانت جلسة الخميس هي الثامنة منذ بدء محاكمة مارادونا "الثانية" في منتصف نيسان/ أبريل. إذ أُلغيت المحاكمة السابقة، التي كان من المقرّر عقدها عام 2025، بعد شهرين من بدئها؛ إثر تنحّي القاضية لمشاركتها في سلسلة وثائقيّة عن القضيّة دون إعلام المحكمة.

وبحسب التقديرات، فقد تستمرّ المحاكمة حتّى تموز/ يوليو القادم، بوتيرة جلستين أسبوعيًّا.