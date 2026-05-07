موجز أنباء العالم الخميس: ترقب لرد إيران وتأهب إسرائيلي بعد اغتيال قائد بحزب الله ومستجدات دولية

يترقب العالم ردّ طهران على أحدث المقترحات الأميركية لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تأهب إسرائيلي عقب اغتيال قائد في حزب الله. في المقابل، شهدت الساحة الدولية تطورات متسارعة.

من مكان اغتيال قائد "قوة الرضوان" بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (Gettyimages)

تترقب دول العالم وأسواقها، الخميس، رد طهران على أحدث مقترحات واشنطن لإنهاء الحرب الأميركية – الإسرائيلية، وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز العابرة في الخليج.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستبعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إمكان رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران طالما بقي مضيق هرمز مغلقا.

من جهته أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه التقى، في تاريخ غير محدد، المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنا منذ تعيينه مطلع آذار/ مارس، وسط الحرب الأميركية – الإسرائيلية على البلاد.

لبنان

شنت إسرائيل غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي وصحافيون، غداة اغتيالها قائد "قوة الرضوان" بحزب الله في أول هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء سريان هدنة هشة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس إلغاء فعاليات كانت مقررة في بلدات قرب الحدود مع لبنان، ودعا المواطنين في شمال البلاد إلى توخي الحيطة والحذر تحسبا لرد محتمل من حزب الله.

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن "لا حصانة لأي ’مخرب’".

وادعى الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق بعد انتشار صورة لأحد جنوده وهو يهين تمثالا للسيدة مريم العذراء جنوب لبنان، ويضع سيجارة في فم التمثال.

غزة

أعلن مستشفى الشفاء في مدينة غزة استشهاد نجل رئيس حركة حماس في القطاع إثر إصابته بغارة جوية إسرائيلية.

السودان

قال قائد قوات "الدعم السريع" السودانية، إن قواته مستعدة للقتال لعقود في حربها مع الجيش، محذرا من أن مقاتليه ما زالوا متمركزين على مشارف العاصمة التي استعاد الجيش السيطرة عليها.

تونس

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تونس إلى "إنهاء القمع المتزايد" لمنظمات المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

الحرب الروسية - الأوكرانية

أعلن الكرملين بدء هدنة ليومين مع أوكرانيا اعتبارا من منتصف ليل الخميس - الجمعة، لضمان عدم تسجيل أي أعمال قتالية تزامنا مع العرض العسكري الوطني في التاسع من أيار/ مايو، وذلك بعد تجاهله اتفاقا أوكرانيا لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحثّت روسيا السفارات الأجنبية على إجلاء موظفيها ومواطنيها من كييف، تحسبا لـ"ضربات انتقامية" في حال عرقلت أوكرانيا احتفالات "يوم النصر" السبت، فيما تستمر الهجمات الجوية المتبادلة بين البلدين.

وأعلنت روسيا صباح الخميس أنها أسقطت 347 مسيّرة أوكرانية في مختلف أنحاء أراضيها منذ مساء اليوم السابق، وهو عدد يُعَدّ مرتفعا.

وأسفر هجوم أوكراني على مبانٍ سكنية في مدينة بريانسك الروسية الحدودية عن إصابة 13 شخصا بينهم طفل، وفق ما أفاد قال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز الخميس.

الفاتيكان

عقد البابا لاوون الرابع عشر محادثات "ودية وبنّاءة" مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد أسابيع من التوتر بين الفاتيكان والبيت الأبيض، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية.

فرنسا

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن باريس عاودت عمليات ترحيل الجزائريين ذوي الوضع غير النظامي، مشيرا إلى أن عددهم منذ بداية السنة الجارية بلغ 140.

إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على إيران إلى اتساع العجز التجاري لفرنسا بقدر 1,4 مليار يورو في آذار/ مارس، إذ بلغ 6,9 مليارات يورو، وفقا لما أفادت السلطات الخميس.

أستراليا

وصلت مجموعة من النساء المرتبطات بعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى أستراليا الخميس، عائدات إلى وطنهن بعد سنوات من توجههن إلى سورية للانضمام إلى ما يسمى "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم.

بريطانيا

بدأ البريطانيون الخميس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية تُشكّل اختبارا صعبا لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر الذي تراجع التأييد له ويواجه منافسة شرسة من حزب "إصلاح المملكة المتحدة" ("ريفورم يو كاي") المناهض للهجرة وحزب الخضر اليساري.

الهند

قتل مسلّحون يستقلون درّاجات نارية مسؤولا في حزب رئيس الوزراء الهندي القومي ناريندرا مودي في كالكوتا عاصمة ولاية بنغال الغربية، وذلك بعد يومين من تحقيق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات الإقليمية، وفق ما أعلنت الشرطة الخميس.

نيجيريا

أعلن الجيش النيجيري، أن قواته حررت سبعة أطفال وشخصين بالغين خُطفوا من دار أيتام الشهر الماضي.

كوريا الجنوبية

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أنها ستواصل جهودها للسلام رغم التعديل الدستوري الذي أجرته كوريا الشمالية والذي أزال كل الإشارات إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة المقسمة.

الفيليبين

أعلنت قوات خفر السواحل الفيليبينية، إنها وجّهت لاسلكيا من طائرة تابعة لها إنذارا إلى سفينة صينية كانت برفقة نحو 40 قطعة أخرى في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة يتنازع عليها البلدان.

الصين

أصدرت محكمة عسكرية صينية، حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ بحقّ وزيرين سابقين للدفاع، هما وي فنغ ولي شانغفو اللذان توليّا هذا المنصب بين 2018 و2023، على خلفية تهم فساد، وفق ما أفادت وسيلة إعلام رسمية.

بورما

أعلن الجيش البورمي أنه استعاد السيطرة على ممر نقل مهم في الشمال باتجاه الصين بعد معركة استمرت 15 شهرا، واصفا هذا التطور في الحرب الأهلية بأنه ضربة للمتمردين.

جزر سليمان

أطاح برلمان جزر سليمان برئيس الوزراء جيريمايا مانيل في تصويت بحجب الثقة الخميس، ما يضع حدا لأشهر من عدم الاستقرار السياسي.

الإمارات

أعلنت مجموعة الإمارات، المالكة لأكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، عن تحقيقها نموا سنويا في صافي أرباحها بنسبة 3%، ليبلغ 5,7 مليار دولار، رغم الحرب التي استُهدف خلالها مطار دبي مرارا.

الاتحاد الأوروبي/ أميركا

أظهرت تقارير نُشرت ليل الأربعاء – الخميس، أن المناقشات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والبرلمان الأوروبي بشأن التصديق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى خواتيمها بعد.

واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع البرلمان الأوروبي على حظر خدمات الذكاء الاصطناعي التي تسمح بـ"تعرية" الأشخاص من دون موافقتهم.