نحو 1500 سفينة عالقة في الخليج بسبب الحرب... أربع ناقلات غاز عبرت هرمز بأسبوعين

كشف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز عن حصار 1500 سفينة و20 ألف بحار بمضيق هرمز جراء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، فيما رصدت شركة "كيبلر" عبور ناقلات غاز إماراتية للمضيق سرا، وسط ترقب لرد طهران على مقترحات التهدئة.

تبقى نحو نحو 1500 سفينة عالقة في مياه الخليج، بسبب الأزمة المتواصلة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب على إيران، بحسب ما أفادت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الخميس.

ودفعت الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 شباط/ فبراير، طهران إلى إغلاق مضيق هرمز عمليا، ما أثار اضطرابات حادة في أسواق النفط والغاز وأثّر على حركة الملاحة التجارية في الممر الحيوي.

وقال الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينغيز، خلال كلمة في بنما "في الوقت الراهن، لدينا نحو 20 ألف شخص من الطواقم، ونحو 1500 سفينة محاصرين".

وذكر أن الشحن البحري ينقل أكثر من 80 بالمئة من إجمالي المنتجات المستهلكة في العالم.

وأضاف دومينغيز أمام مجموعة من قادة الصناعة وممثلي المنظمة البحرية، إن أفراد الطاقم العالقين، "هم أناس أبرياء يؤدون وظائفهم كل يوم لصالح دول أخرى"، لكنهم "محاصرون بسبب أوضاع جيوسياسية خارجة عن سيطرتهم".

قبل بدء الحرب، كان خُمس إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم يمر عبر مضيق هرمز. وقد أدى إغلاقه إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات على مستوى العالم.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، عن عملية بحرية لمرافقة السفن المحاصرة وفتح المضيق، لكنه قام بتعليقها في اليوم التالي.

وتنتظر واشنطن ردا إيرانيا على مقترحات متعلقة بإنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز.

عمليات عبور لناقلات غاز طبيعي مسال

وسُجلت خمس عمليات عبور لناقلات غاز طبيعي مسال في مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين من دون تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق ما أفادت شركة تتبع الملاحة البحرية "كيبلر".

وقالت لورا بايج، المحللة في "كيبلر"، إن مشغلي ناقلات الغاز الطبيعي المسال كانوا "حذرين للغاية" منذ بداية الحرب، سبب "القيمة العالية للسفن والحجم الصغير نسبيا لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال العالمي"، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ووفق الشركة، عبرت هرمز بين الأول من آذار/ مارس و21 نيسان/ أبريل سفينة واحدة لنقل الغاز الطبيعي المسال، وهي السفينة "صُحار" التي مرت من المضيق فارغة.

ومنذ 22 نيسان/ أبريل، تم تسجيل خمس عمليات عبور، بواسطة أربع ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة بالإمارات. عبرت اثنتان منها المضيق محملتين بشحنة، هما الناقلة "مبارز" في 23 نيسان/ أبريل والناقلة "مروة" في 27 من الشهر.

وأطفأت الناقلة "مبارز" أجهزة التتبع في 28 آذار/ مارس، بعد تحميلها شحنة من الغاز الطبيعي المسال في الثاني من الشهر في جزيرة داس الإماراتية. وأعادت تشغيل الأجهزة في 25 نيسان/ أبريل قبالة سواحل جنوب الهند، وفق بيانات تتبع الملاحة البحرية الصادرة عن "غلوبال فيشينغ ووتش" و"بلومبيرغ".

أما السفينة "مروة" فأوقفت بثها في 19 نيسان/ أبريل قبالة خورفكان في الإمارات عند مدخل الخليج. ثم أعادت تشغيله الأربعاء مع اقترابها من مضيق ملقا، متجهة نحو اليابان.

ويُظهر السجل الملاحي للسفينة المُتاح على منصة "كيبلر"، منذ عام 2020، أنها تنقل حصريا شحنات الغاز الطبيعي المسال من جزيرة داس، متجهة في الغالب إلى الصين أو الهند أو اليابان.

وتشير بيانات "كيبلر" إلى أنها دخلت الخليج عبر مضيق هرمز في 22 نيسان/ أبريل، وحمّلت شحنتها في 24 نيسان/ أبريل، ثم غادرت الخليج في 27 من الشهر، من دون إرسال أي بيانات عن موقعها.

وتمكنت ناقلتان أخريان للغاز الطبيعي المسال من دخول الخليج عبر هرمز، لكن بدون حمولة، وفق شركة "كيبلر".

وقطعت السفينة "الحمراء" إشارتها في 19 نيسان/ أبريل قبالة خورفكان، وعبرت المضيق في 25 منه، وحملت حمولة في جزيرة داس في الخامس من أيار/ مايو، بينما قطعت الناقلة "ماريغولد" إشارتها في الثالث من أيار/ مايو قبل عبورها المضيق في اليوم التالي.

وبحسب "كيبلر"، فإن السفينتين اللتين لا تزال إشارتهما معطلة لم تغادرا الخليج.