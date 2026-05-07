5 إصابات مؤكدة بفيروس "هانتا" والعدد مرشح للارتفاع: هل هي بداية وباء؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تشخيص 5 حالات بفيروس "هانتا" بعد إجلائها من السفينة الموبوءة، وحذرت من أن العدد مرشح للارتفاع، واستبعدت أن يكون الحديث عن بداية جائحة أو وباء.

رصدت منظمة الصحة العالمية حتى الآن خمس إصابات مؤكدة بفيروس "هانتا" من بين ثماني حالات مشتبه بها أُبلِغ عنها بعد ظهور بؤرة للعدوى على متن سفينة سياحية، وفق ما أعلن مديرها العام الخميس، محذّرا من أن تسجيل حالات إضافية "ممكن".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف "حتى اليوم، تم الإبلاغ عن ثماني حالات، من بينها ثلاث وفيات. وقد تَبيَّن أن 5 من هذه الحالات الثماني ناجمة عن فيروس هانتا، بينما تُعتبَر الحالات الثلاث الأخرى مشتبها بها".

وأضاف "نظرا لفترة حضانة فيروس الأنديز التي قد تصل إلى ستة أسابيع، فمن الممكن الإبلاغ عن المزيد من الحالات".

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشّي فيروس "هانتا" على متن السفينة، لا يشكّل راهنا "بداية جائحة" أو "وباء".

وقالت مديرة قسم الوقاية والتأهب في وجه الجوائح والأوبئة في المنظمة الأممية، ماريا فان كيركوف "ليست بداية وباء. ليست بداية جائحة، لكنها فرصة للتذكير بأهميّة الاستثمار في الأبحاث المتمحورة على مسببات الأمراض على غرار هذا الفيروس، لأن العلاجات واللقاحات ووسائل التشخيص تنقذ الأرواح".

وقال مدير عمليات الإنذار والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في المنظمة عبدي رحمن محمود "نعتقد أن هذه الحادثة ستبقى محدودة إذا طُبقت تدابير الصحة العامة، وإذا أبدت كل الدول تضامنها".

لا توجد لقاحات أو علاج محدد لهذا الفيروس الذي ينتشر عادة من طريق القوارض المصابة وخصوصا عبر ملامسة بولها وبرازها ولعابها. وتُعد سلالة الأنديز التي رُصدت لدى الركاب المصابين، الوحيدة المعروفة بانتقالها من شخص لآخر.

وأبحرت سفينة "إم في هونديوس" عبر المحيط الأطلسي منذ الأول من نيسان/ أبريل، في رحلة من الرأس الأخضر إلى جزر الكناري، حيث سيخضع الركاب وأفراد الطاقم المتبقين البالغ عددهم حوالي 150 للمراقبة قبل السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وأعلنت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" للرحلات البحرية، المشغلة للسفينة، الخميس، أن 30 راكبا من 12 جنسية على الأقل، غادروا السفينة خلال توقفها في 24 نيسان/ أبريل في جزيرة سانت هيلينا البريطانية. وقالت إن الركاب المتبقين لا يظهرون أي اعراض.

وقال تيدروس "أبلغت منظمة الصحة العالمية الدول الـ12 التي نزل رعاياها في سانت هيلينا. وهذه الدول هي كندا، الدانمارك، وألمانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، وسانت كيتس ونيفيس، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة".

كما أعلنت المنظمة أن الأرجنتين سترسل نحو 2500 مجموعة اختبار للفيروس إلى خمس دول.

إلى ذلك، أعلن مستشفيان هولنديان، الخميس، أن اثنين من ركاب السفينة اللذين تمّ إجلاؤهم، مصابان بالفيروس. والركاب الثلاثة الذين توفوا منذ بدء الرحلة هم امرأة ألمانية وزوجان هولنديان كانا يسافران منذ أشهر في أميركا الجنوبية.

وعبر الزوجان الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي، ثم عادا إلى الأرجنتين في نهاية آذار/ مارس، بحسب ما أفادت السلطات الصحية الأرجنتينية.

وشاركا في رحلة "لمراقبة الطيور، تضمنت زيارات إلى مواقع تتواجد فيها أنواع من الفئران المعروفة بحملها فيروس الأنديز"، بحسب ما أوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية الخميس.

ويتوقع وصول سفينة "إم في هونديوس" إلى جزر الكناري في إسبانيا في نهاية هذا الأسبوع. وأوضح تيدروس أنه على اتصال دائم بربانها.