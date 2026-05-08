ترامب ولولا يعربان عن ارتياحهما بعد لقاء في البيت الأبيض وسط خلافات سياسية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن رضاهما عقب اجتماع عقد في البيت الأبيض، أمس الخميس، على الرغم من استمرار التباينات بين البلدين في عدد من الملفات الدولية.

ووصف ترامب اللقاء بأنه "جيد للغاية" معتبرا أن المحادثات ركزت بشكل أساسي على قضايا التجارة والرسوم الجمركية، مشيدا بـ"الرئيس البرازيلي الديناميكي للغاية".

من جهته، قال لولا إنه "راضٍ جدا" عن الاجتماع، مؤكدا أن الأجواء كانت إيجابية، ومعلقا بأن رؤية ترامب يضحك "أفضل من رؤيته عابسا"، في إشارة إلى الطابع الودي للقاء.

وعلى الرغم من هذا التقارب، لا تزال العلاقات بين البلدين تشهد تباينات في ملفات خارجية بارزة، من بينها المواقف من أزمات دولية وسياسات التدخل الخارجي، إضافة إلى الخلافات حول ملفات إقليمية.

ويأتي اللقاء في وقت تسعى فيه واشنطن وبرازيليا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالات التجارة والمعادن الإستراتيجية، وسط اهتمام أميركي متزايد بقطاع المعادن النادرة في البرازيل.