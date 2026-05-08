ترامب يعلن هدنة لثلاثة أيام وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

من مكان وقوع هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية (Gettyimages)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على هدنة لثلاثة أيام تبدأ السبت، وتبادل ألف أسير من كل جانب.

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهدنة التي ستستمر أيام السبت والأحد والإثنين، يؤمل أن تكون "بداية النهاية لحرب طويلة ودامية وشرسة".

وأعلنت روسيا في وقت سابق وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لمدة يومين بمناسبة ذكرى انتصارها في الحرب العالمية الثانية في التاسع من أيار/ مايو والذي يصادف السبت.

وأوردت أوكرانيا أنها اقترحت بدورها هدنة، إلا أن موسكو تجاهلت ذلك.