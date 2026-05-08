ترامب يهدد إيران بهجمات أقوى إذا لم توقع اتفاقا "بسرعة": وقف النار لا يزال قائما

وجه ترامب تهديدا لإيران بهجمات أقوى إذا لم توقع اتفاقا "بسرعة"، وذلك بعد الهجمات المتبادلة بين القوات الإيرانية والجيش الأميركي قرب مضيق هرمز والتي استهدفت مواقع في جنوب إيران و3 مدمرات أميركية.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران ليل الخميس – الجمعة بالمزيد من الضربات "الأعنف" إذا لم توقع اتفاقا "بسرعة"، بعد هجمات إيرانية استهدفت ثلاث مدمرات أميركية كانت تعبر مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أنه "لم تلحق أي أضرار بالمدمرات الثلاث، لكنّ أضرارا جسيمة لحقت بالمهاجمين الإيرانيين"، واصفا سقوط مسيّرات كأنها "فراشة تسقط في قبرها!".

وأضاف "سنوجه لهم ضربة أقوى وأعنف، في المستقبل، إذا لم يوقعوا الاتفاق بسرعة!".

وأعلن الجيش الأميركي أنه اعترض هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تابعة للبحرية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه "استهدف مواقع عسكرية إيرانية مسؤولة عن الهجمات على القوات الأميركية".

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن تبادل إطلاق النار حدث أثناء عبور مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مضيق هرمز، وذكرت أن القوات الأميركية اعترضت "هجمات إيرانية غير مبررة" وردت بضربات دفاعا عن النفس.

وقال الجيش الأميركي، إن السفن لم تتعرض للإصابة، وذكر أنه لا يسعى للتصعيد ولكنه "لا يزال متمركزا ومستعدا لحماية القوات الأميركية".

وفي المقابل، اتهمت القوات الإيرانية، الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في مضيق هرمز وشنّ ضربات على "مناطق مدنية" في جنوب البلاد، مؤكدة أنها ردّت عليها باستهداف سفن عسكرية تابعة لواشنطن.

وأفاد مقر "خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان أورده التلفزيون الرسمي بأن "المعتدي الأميركي... منتهكا وقف إطلاق النار، استهدف ناقلة نفط إيرانية" وسفينة أخرى أثناء عبورهما المضيق، كما "شنّ غارات جوية على مناطق مدنية، بالتعاون مع بعض دول المنطقة، على سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم".

وسارعت القوات "للرد بمهاجمة سفن حربية أميركية... وألحقت بها أضرارا بالغة"، بحسب البيان الذي توعد بأن إيران ستردّ "بشكل ساحق على أي اعتداء من دون أدنى تردد".