جامعات أميركية من بينها هارفرد تتعرّض لهجوم سيبيراني ضخم

عطل هجوم سيبراني ضخم لـمجموعة "شايني هانترز" منصة "كانفاس" في جامعتي "هارفرد" و"ستانفورد" ومؤسسات أميركية، مهدداً بنشر بيانات الطلاب الشخصية والرسائل الخاصة المسروقة بحلول 12 أيار. وأكدت شركة "إنستراكتشر" الأم تعرض خوادمها لاختراق أمني واسع استدعى محاولات احتواء.

تعرّضت جامعات أميركية من بينها "هارفرد" و"ستانفورد"، لهجوم سيبيراني ضخم، أمس الخميس، عقب اختراق سابق للبيانات.

وقد تسبب الهجوم الذي تبنته "شايني هانترز"، وهي مجموعة ابتزاز إلكتروني معروفة تنشط منذ العام 2019 على الأقل، في حظر الوصول إلى منصة "كانفاس" التعليمية.

وبحسب صحيفة "هارفرد كريمسون" الطالبية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، رأى الطلاب الذين حاولوا الوصول إلى المنصة الخميس، رسالة من مجموعة القرصنة، تقول إن الخوادم التابعة لشركة "إنستراكتشر" الأم لـ"كانفاس" اختُرقت "مجددا".

وقال القراصنة الإلكترونيون: "بدلا من الاتصال بنا لحل المشكلة، تجاهلونا وقاموا ببعض ’التحديثات الأمنية’".

وأضافوا: "إذا كانت أي من المؤسسات التعليمية المدرجة في القائمة المتضررة مهتمة بمنع نشر بياناتها، فيرجى استشارة شركة استشارات سيبيرانية والاتصال بنا بشكل خاص... للتفاوض على تسوية".

وحذرت المجموعة بأنها ستنشر كل البيانات المسروقة، إذا لم تتصل بها المؤسسات التعليمية بحلول 12 أيار/ مايو.

وقالت جامعة ستانفورد إن منصة كانفاس "غير متاحة حاليا بسبب مشكلة يواجهها البائع"، مضيفة أن شركة "إنستراكتشر" كشفت أخيرا مشكلة أمنية على مستوى البلاد قالت إنه تم احتواؤها.

لكن انقطاعا آخر يؤثر الآن على عملاء لكانفاس بما في ذلك جامعة ستانفورد و"العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى على مستوى البلاد"، كما أضافت الجامعة.

وأفادت "إنستركتشر" بأن البيانات المسروقة في الاختراق الأول تضمنت تفاصيل شخصية مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هوية الطلاب، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة المتبادلة بين المستخدمين.