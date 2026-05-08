روبيو: نتوقع ردا إيرانيا على المقترح الأميركي الجمعة

قال روبيو إن بلاده تتوقع ردا إيرانيا على مقترحها لإنهاء الحرب الجمعة، معربا عن أمله بأن يكون عرضا جديا يفضي إلى عملية تفاوض جادة.

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن تتوقع ردا من إيران الجمعة على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال روبيو لصحافيين خلال زيارته لروما "نحن نتوقع ردا منهم اليوم في وقت ما (...) آمل أن يكون عرضا جديا، آمل ذلك فعلا".

وأضاف "نأمل أن يُفضي ذلك إلى عملية تفاوض جادة".

كذلك، انتقد بشدة سعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه أمر "غير مقبول"، وذلك عقب معلومات أفادت بأن طهران أنشأت هيئةً تُخوّلها الموافقة على عبور هذا الممر المائي الحيوي.

وصرح روبيو للصحافيين "تزعم إيران حاليا أنها تملك، أن لديها الحق بالسيطرة على ممر مائي دولي... هذا أمر غير مقبول يحاولون تطبيعه".

وبعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، عمدت طهران إلى إغلاق مضيق هرمز. وفرضت الولايات المتحدة لاحقا حصارا على الموانئ الإيرانية.

وشهدت الأسواق العالمية انتعاشا، وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع آمال أن تطيل الوساطة التي تتولاها باكستان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي بدأ في 8 نيسان/ أبريل، وأن تُفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

لكن الأسعار ارتفعت مجددا الجمعة بعد تبادل للنيران بين القوات الإيرانية والأميركية في مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف من أن يؤدي تجدد القتال إلى تأخير أو عرقلة إعادة فتح المضيق.

وأورد روبيو، أن الولايات المتحدة اضطرت إلى الرد على إطلاق النار من جانب طهران على سفنها الحربية.

وأضاف "لم نطلق النار، بل هم من أطلقوا النار علينا".

وذكرت القوات المسلحة الإيرانية، أن الاشتباك اندلع عندما استهدفت سفن أميركية ناقلة نفط مدنية إيرانية كانت في طريقها إلى مضيق هرمز.