ضربات على الإمارات بعد هجمات ليلية على إيران

قصفت طهران في الإمارات ردا على غارات أميركية طالت موانئها، بينما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصدي دفاعاتها لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بضربات أعنف، عقب إعلان مقر خاتم الأنبياء الإيراني، استهداف سفن عسكرية أميركية.

شنّت طهران ضربات على الإمارات، الجمعة، بعد هجمات ليلية على إيران، كانت الأخيرة قد أعلنت أنها "أميركية، بالتعاون مع بعض من دول المنطقة"، مشيرة إلى استهداف مناطق مدنية.

وأعلنت زارة الدفاع الإماراتية، اليوم، أن دفاعاتها الجوية، "تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية، وطائرات مسيّرة، قادمة من إيران".

يأتي ذلك غداة تنفيذ الولايات المتحدة، غارات على ميناء بهمن في جزيرة قشم وبندر عباس في جنوب إيران والمُطلَّة على مضيق هرمز، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير، عدّ أن هذه الهجمات ليست استئنافا للحرب.

وقال مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، إن "الجيش الأميركي انتهك وقف إطلاق النار باستهدافه سفينتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز، وشن غارات جوية بالتعاون مع بعض من دول المنطقة على مناطق مدنية"، معلنا مهاجمة سفن عسكرية أميركية شرقي مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار ردا على الهجوم.

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران، ليل الخميس – الجمعة، بالمزيد من الضربات "الأعنف" إذا لم توقع اتفاقا "بسرعة"، بعد هجمات إيرانية استهدفت ثلاث مدمرات أميركية، كانت تعبر مضيق هرمز.

