لبنان: شهيد من الدفاع المدني بكفرشوبا وتفجيرات بالخيام وإنذار بإخلاء 6 بلدات

استشهد عضو بالدفاع المدني اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت حاصبيا، وسط أوامر إخلاء لبلدات جنوبية وتفجيرات في الخيام، وبظلّ محاولات تقدم بري إسرائيلي نحو بيوت السياد، تزامنا مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة بالجنوب.

استشهد أحد أفراد الدفاع المدني اللبناني، الجمعة، جرّاء غارة إسرائيلية على قضاء حاصبيا جنوبي البلاد، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرّقة.

وأصدر جيش الاحتلال بإخلاء بلدات النميرية، وطيرفلسية، وحلوسية، وحلوسية الفوقا، وطورا، ومعركة، جنوبي لبنان.

واستهدف قصف مدفعي، أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد وصولا إلى ساحل المنصوري - الحمرا، فيما حاولت قوة إسرائيلية معززة بعدد من الآليات العسكرية، التقدّم نحو منطقة بيوت السياد قبالة بلدة البياضة التي يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي كثيف لمحيط بيوت السياد والمنصوري ومجدل زون.

وفي الخيام، نفّذت قوات الجيش الإسرائيلي، تفجيرات في بلدة الخيام.

