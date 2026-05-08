مشروع قرار بحريني أميركي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

قدم الممثل الدائم للبحرين، ونظيره الأميركي مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب إيران بوقف هجماتها بمضيق هرمز. وأكدت المندوبة القطرية علياء آل ثاني أن استمرار إغلاق المضيق عطل خُمس تجارة الطاقة العالمية، مهددا الاستقرار والسلم الدوليين.

قدمت البحرين والولايات المتحدة، مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في مضيق هرمز، يدعو إيران إلى "وقف جميع الهجمات" في المضيق.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الخميس، عن الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي، قوله إن مشروع القرار "يحظى بدعم من الكويت وقطر والسعودية والإمارات".

وأضاف الرويعي في تصريحات للصحافيين، خارج قاعة مجلس الأمن، أن "مضيق هرمز مهم ليس فقط لاستقرار ورخاء منطقة الخليج ولكن للاقتصاد العالمي بأسره".

وتابع أن "التطورات الأخيرة تشدد على أهمية إبقاء هذا الممر الاستراتيجي آمنا ومفتوحا بالكامل، والحاجة إلى القيام بعمل جماعي".

وأشار سفير البحرين، إلى أنه "بالبناء على قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 2817، يدعو مشروع القرار الجديد إيران إلى أن توقف فورا جميع الهجمات والتهديدات ضد سفن الشحن والتجارة، ويتناول أيضا زرع الألغام وفرض الرسوم غير القانونية في المضيق".

وقرار مجلس الأمن رقم 2817 صدر في آذار/ مارس الماضي، وأدان هجمات إيران على عدد من دول المنطقة، وطالب بوقفها على الفور، وقد اعتُمد القرار بتأييد 13 عضوا، وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وأشار الرويعي إلى أن "مشروع القرار الجديد يتناول أيضا المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز، ويسترشد بمبدأ حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".

وأعرب عن تطلعه إلى "العمل بشكل بناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على نص مشروع القرار، وبناء أوسع دعم ممكن".

وفي السياق ذاته، شاركت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد آل ثاني، في وقفة إعلامية بنيويورك، بشأن مشروع القرار حول مضيق هرمز، إلى جانب مندوبي كل من الولايات المتحدة والبحرين والإمارات والسعودية، والكويت، بحسب بيان للخارجية القطرية.

وأكدت مندوبة قطر في مداخلة خلال الوقفة الإعلامية، بحسب البيان، أن إغلاق مضيق هرمز منذ آذار/ مارس الماضي، "تسبب في آثار اقتصادية كبيرة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك على مستوى العالم".

وأشارت إلى أن قطر "حذرت من أن إغلاق المضيق من شأنه أن يحول الأزمة من أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية، نظرا لارتباطه بقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وعمليات التصدير وإعادة التصدير، وتأثيره على مختلف جوانب الحياة في أنحاء العالم".

وذكرت مندوبة قطر أن ما يشهده العالم حاليا يتمثل في تعطل ما يقارب 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة، وتفكك في سلاسل الإمداد، وبقاء أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر.

وشددت على أن "هذا الوضع لا يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة فحسب، بل يفاقم كذلك الأزمات الإنسانية ويقوض الاستقرار الإقليمي، بما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين".

وأوائل آذار/ مارس الماضي، أغلقت طهران مضيق هرمز على خلفية الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة عليها، في خطوة اعتبرها مراقبون سعيا لرفع كلفة المواجهة إقليميا وعالميا، ما أدى إلى اضطرابات في إمدادات الغذاء وارتفاع تكاليف الطاقة عالميا.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميا، إذ يمر عبره يوميا نحو 20 مليون برميل نفط، إضافة إلى قرابة 20 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، قبل أن ترد طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أميركية" في المنطقة، لتُعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 نيسان/ أبريل الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن ترامب، في 13 نيسان/ أبريل الماضي، فرض حصار على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من طهران.