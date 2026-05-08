موجز أنباء العالم الجمعة: تصعيد في مضيق هرمز واشتباكات بين إيران وواشنطن

تصعيد في مضيق هرمز بعد هجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة، فيما تتوقع واشنطن أن ترد على مقترحها اليوم، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا حول العالم في الموجز أدناه.

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الجمعة، احتجاز ناقلة نفط خاضعة لعقوبات أميركية تحمل نفطا إيرانيا، من دون أن توضح في بيانها سبب ذلك.

وأنشأت إيران هيئة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز تُعنى بإجازة عبور السفن وتحصيل رسوم مرور، بحسب ما أفادت نشرة متخصصة في النقل البحري، في وقت تتواصل المساعي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأميركية – الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن تتوقع ردا من إيران الجمعة على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

كما لفت إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر بعد كيفية الرد على رفض بعض الحلفاء السماح للجيش الأميركي باستخدام قواعدهم.

في الخليج، أفادت الإمارات بأن هجمات إيرانية عليها تسببت في إصابة ثلاثة أشخاص، بعد ساعات من إعلانها التصدي لصواريخ ومسيّرات، عقب تبادل للنيران بين واشنطن وطهران يهدد الهدنة الهشة في الحرب.

وتمكّنت ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز من الوصول إلى وجهتها في كوريا الجنوبية، لتصبح أول سفينة تصل إلى هناك عبر هذا الممرّ المائي منذ إعلان إيران إغلاقه إثر اندلاع الحرب.

لبنان/ إسرائيل

أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد أربعة أشخاص بينهم امرأتان في بلدة طورا بجنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة، مع مواصلة تل أبيب ضرباتها في ظل هدنة هشة تسري منذ السابع عشر من نيسان/ أبريل.

ودوّت صفارات الإنذار في مدن وبلدات عدة في شمال إسرائيل بينها عكا ومنطقة حيفا، عقب إطلاق قذائف صاروخية من حزب الله، ردا على اغتيال قائد "قوة الرضوان" بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، بأن أكثر من نصف سكان لبنان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في ظلّ مواصلة إسرائيل هجماتها.

العراق

نفت وزارة النفط العراقية اتهام الولايات المتحدة لنائب الوزير علي معارج البهادلي بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، في وقت تُصعّد واشنطن ضغطها على بغداد لنزع سلاح الفصائل المرتبطة بطهران.

فرنسا/ الجزائر

أعلنت فرنسا عودة سفيرها إلى الجزائر، تزامنا مع زيارة وزارية من شأنها أن تتيح "إقامة علاقات ثقة" و"إعادة بعث حوار فعال" مع الجزائر، بعد نحو عامين من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

ألمانيا

أفادت الشرطة الألمانية بوقوع عملية احتجاز رهائن داخل أحد البنوك في مدينة سينزيغ الصغيرة في غرب البلاد، لافتة إلى أنها ما زالت مستمرة.

تركيا

أوقفت السلطات التركية 29 شخصا للاشتباه في تلاعبهم بمناقصات في إطار تحقيق بتهم فساد يستهدف رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول.

الحرب الروسية - الأوكرانية

شنّت روسيا وأوكرانيا هجمات متبادلة الجمعة مع ترنح وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو من جانب واحد لمدة يومين بالتزامن مع احتفالاتها بذكرى النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

فيروس "هانتا"

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن خطر انتشار فيروس "هانتا" في العالم "محدود جدا". وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحافيين في جنيف "إنه فيروس خطير، لكن فقط للشخص المصاب به. أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدودا جدا".

مالي

قتل أكثر من 30 شخصا الأربعاء في هجومين في وسط مالي تبنتهما جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الخميس.

نيجيريا

قُتل ثمانية عشر حطّابا بهجوم في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، في أحدث أعمال عنف يرتكبها متطرفون، بحسب ما أفاد أعضاء في جماعة للدفاع الذاتي وأحد السكان المحليين.

أميركا

وجّهت محكمة تجارية أميركية ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب، بعدما أصدرت قرارا يقيد جزئيا تطبيق الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها بنسبة 10%، وذلك في أعقاب قرار للمحكمة العليا يلغي قسما كبيرا من الرسوم السابقة.

الفاتيكان

يحتفل البابا لاوون الرابع عشر بالذكرى السنوية الأولى لتوليه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية الجمعة بزيارة لجنوب إيطاليا، حيث يعاود التواصل مع المؤمنين بعد أسابيع اتسمت بمواجهة مع واشنطن.