الولايات المتحدة تنهي نقل "المواد النووية" من فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة نقل اليورانيوم المخصب المتبقي في مفاعل أبحاث قديم بفنزويلا إلى أراضيها. وقالت وزارة الطاقة، في بيان، الجمعة، إنه تم إخراج 13.5 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب من مفاعل "RV-1" الواقع في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس.

كما أوضح البيان أن المواد المنقولة تجاوزت نسبة التخصيب البالغة 20% المحددة لليورانيوم عالي التخصيب، مشيرًا إلى أنها أصبحت فائضة عن الحاجة بعد توقف أنشطة الأبحاث في المفاعل عام 1991.

وأضاف أن اليورانيوم نُقل بأمان من المفاعل إلى أحد الموانئ الفنزويلية، قبل تحميله على سفينة شحن خاصة وإرساله إلى الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، جرى نقل المواد إلى منشأة "سافانا ريفر سايت" في ولاية ساوث كارولاينا بهدف "المعالجة وإعادة الاستخدام".

يذكر أنه في 3 كانون الثاني/يناير الماضي، شنّ الجيش الأميركي هجومًا على فنزويلا أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص واعتقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، ونقلهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لاحقًا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركات أميركية للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

وفي أوائل آذار/مارس الجاري، اتفقت واشنطن وكاراكاس على إعادة العلاقات الدبلوماسية، عقب مباحثات أجرتها الولايات المتحدة مع حكومة الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز.