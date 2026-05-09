بسبب فقدان الثقة: حملة تطهير عسكريّ تعيد تشكيل الجيش الصينيّ

يجري شي حملة إقالات واسعة لعدد من جنرالات الجيش الصينيّ، كان أبرزها إقالة أعلى القادة العسكريّين رتبة في الصين، تشانغ يوشيا، إلى جانب حكم بالإعدام على عدد من الشخصيّات العسكريّة، وهو ما يتوقّع خبراء أن يضرّ بجاهزيّة الجيش.

يقود الرئيس الصينيّ، شي جينبينغ، حملة تطهير في الجيش الصينيّ تضاهي تلك التي قادها ماو تسي تونغ فيما مضى، وذلك بعدما فقد الثقة بالقيادة العسكريّة التي أمضى عقدًا في إنشائها، بحسب تقرير في "نيويورك تايمز".

وذكر التقرير المنشور في الصحيفة الأميركيّة، أنّ حجم التطهير الذي طال القيادة العسكريّة الصينيّة بدا واضحًا للعيان في أحدث اجتماع تشريعيّ، إذ أظهرت شاشة التلفزيون الرسميّ تضاؤلًا ملحوظًا في عدد الجنرالات الذين حضروا الاجتماع مقارنةً بعدد الذين حضروه العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإنّ شي خاطب ضبّاطه الحاضرين بوجه متجهّم قائلًا، إنّ "الجيش ينبغي أن لا يضمّ أيّ شخص يحمل قلبًا منقسمًا تجاه الحزب".

وتعود جملة "القلب المنقسم" إلى مؤلّفات تراثيّة صينيّة تحذّر الحاكم من الجنرالات الخائنين، وأحد تلك المؤلّفات حاضر في مكتبة شي، وفق الأستاذ في جامعة "تشنغ تشي" الوطنيّة في تايوان، البروفيسور تشين وين كو.

وفي حديثه مع "نيويورك تايمز"، تساءل البروفيسور كو قائلًا، "أكثر المقرّبين منه ثقة وأهميّة سقطوا، فمن غيرهم يستطيع أن يكسب ثقته؟".

وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع تصاعد التنافس بين بكّين وواشنطن، وفي الأثناء التي تستعرض فيها إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، قوّتها العسكريّة في حملتيها على فنزويلا ثمّ إيران، بحسب "نيويورك تايمز"، التي أضافت أنّ ما سمّته بحملة "التطهير" التي يجريها تشي قد تضرّ بجاهزيّة الصين للحرب.

وتطرّق التقرير إلى أنّ الحملة التي بدا أنّها ستكون محدودة لمكافحة الفساد، تطوّرت مع الوقت وأدّت إلى عزل عشرات كبار القادة العسكريّين، وبلغت أوجها بإقالة الجنرال تشانغ يوشيا، وهو أعلى قائد عسكريّ في الصين، إثر خلاف بينه وبين شي.

ووفقًا لما أورده التقرير فإنّ الخلاف يعود إلى رغبة شي بترقية الجنرال الذي أوكله حملة "تطهير" الجيش، ما كان سيرفعه إلى مركز ينافس به يوشيا الذي أبدى اعتراضه، وأُقيل بعد عدّة أشهر من ذلك.

وعقّب الأستاذ المساعد في جامعة "ييل"، المختصّ بالسياسة والشأن العسكريّ الصينيّ، دانيال ماتينغلي، على حدّة التغييرات الطارئة على الجيش الصينيّ، متسائلًا "هذا جيش شي جينبينغ، فلمَ يدمّر ما بناه؟ ليس هذا ما كان يتوقّعه الناس من شيء حتّى قبل 5 سنوات، لقد طرأ تغيير جذريّ".

وسلّطت "نيويورك تايمز" الضوء على مدى خطورة الحملة وجديّة شكوك شي، حين أصدرت محكمة عسكريّة حكمًا بإعدام وزيرَي دفاع سابقَين مع وقف التنفيذ لعامين بتهمة الرشوة.

وجاء في ختام التقرير أنّ البروفيسور كو يرى أنّ "حكم شي جين بينغ يدخل ببطء مرحلته المتأخرة"، وأنّ "حساباته السياسيّة تتغيّر في هذه المرحلة، وقلقه يتركّز أكثر فأكثر على أعضاء دائرته الداخلية".