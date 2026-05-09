عدالة: إسرائيل تبلغ بنيتها الإفراج عن ناشطي "أسطول الصمود العالمي" تياغو أفيلا وسيف أبو كشك

أبلغ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم السبت، الطاقم القانوني لمركز عدالة، بنيّة السلطات الإسرائيلية الإفراج عن ناشطي وقادة "أسطول الصمود العالمي"، تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، من الاحتجاز الإسرائيلي.

وقال المركز إن السلطات الإسرائيلية أبلغت كذلك بأنه من المقرر نقل الناشطين لاحقًا اليوم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية، حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما.

وأضاف أن الطاقم القانوني يتابع التطورات عن كثب لضمان تنفيذ قرار الإفراج عنهما من الاحتجاز، تمهيدًا لترحيلهما من إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وشدد المركز على أن أفيلا وأبو كشك احتُجزا، بحسب وصفه، بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل لأكثر من أسبوع، منذ اختطافهما على يد البحرية الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس 30 نيسان/ أبريل 2026.

وأوضح أن الناشطين خضعا خلال فترة احتجازهما لعزل تام وتحت ظروف عقابية، رغم "الطابع المدني والإنساني البحت" لمهمتهما. كما أشار إلى أن الناشطين واصلا إضرابهما عن الطعام منذ لحظة احتجازهما، فيما صعّد أبو كشك إضرابه مساء 5 أيار/ مايو، برفض شرب الماء أيضًا.

وذكر المركز أن الناشطين اختُطفا من سفينة ترفع العلم الإيطالي، ما يضعهما ضمن الولاية القضائية الإيطالية، معتبرًا أن عملية اختطافهما تشكل "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي". كما أشار إلى أن الحكومة الإيطالية كانت قد أدانت الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها غير قانونية.