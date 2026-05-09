موجز أنباء العالم السبت: إسرائيل ستفرج قريبًا عن ناشطَي "أسطول الصمود" واستمرار التوتّر في هرمز

إسرائيل تستمرّ بخرق الهدنة في لبنان وتُسقط شهداء وجرحى، ومن المتوقّع أن تُطلق سراح ناشطَي أسطول الصمود، سيف أبو كشك، وتياغو أفيلا بعد أن اختطفتهما من المياه الدوليّة وحبستهما عدّة أيّام، وبريطانيا تعلن نشرها مدمّرة في الخليج قريبًا...

مواطنون من غزّة يظهرون التضامن مع ناشطَي "أسطول الصمود" المختطفَين في إسرائيل، ويعبّرون عن ترحيبهم بالأسطول (Getty Images)

يتضمّن موجز أنباء العالم ليوم السبت أخبارًا هامّة من مختلف أنحاء العالم، من بينها مهاجمة الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، لحلف شمال الأطلسيّ، وإعلان بريطانيا عزمها على نشر مدمّرة في الخليج لمهمّة في مضيق هرمز، وإفادة منظّمة حقوقيّة بأنّ إسرائيل سوف تُطلق سراح ناشطَي "أسطول الصمود العالمي" المختطفين في سجونها، فيما تواصل خرقها للهدنة مع لبنان الذي أسفر عن شهداء وجرحى جدد، وأنباء أخرى في الخبر أدناه.

روسيا

شنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هجومًا على حلف شمال الأطلسي في خطاب حادّ، ألقاه خلال العرض العسكريّ الروسيّ المقام في الساحة الحمراء بمناسبة يوم النصر، وذلك فيما تتواصل حرب روسيا على أوكرانيا منذ ما يزيد على 4 سنوات، التي خرقتها هدنة الأيام الثلاثة المعلنة من جانب واشنطن.

لبنان

استشهد مواطن لبنانيّ على الأقل وأُصيبت ابنته بجروح بالغة في ضربات مكرّرة نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيليّة في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة.

وشنّت إسرائيل 3 غارات على طريق دوليّ جنوب بيروت، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنيّة الرسميّة للإعلام، مع مواصلتها إصدار إنذارات بإخلاء قرى بالرغم من الهدنة السارية مع حزب الله.

بريطانيا

أعلنت المملكة المتّحدة أنّها ستنشر المدمّرة "إتش إم إس دراغون" في منطقة الخليج، وهي موجودة حاليًّا في البحر الأبيض المتوسّط، وذلك استعدادًا لمهمّة في مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف".

وفي خبر آخر من بريطانيا، تعهّد رئيس الوزراء البريطانيّ، كير ستارمر، بـ"الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار"، بعد يوم من انتخابات محليّة مُني فيها حزب العمّال بهزيمة كبيرة، مقابل تقدّم حزب "ريفورم يو كيه" (إصلاح المملكة المتّحدة) المناهض للهجرة.

البحرين

أعلنت وزارة الداخليّة البحرينيّة الكشف عن "تنظيم مرتبط بالحرس الثوريّ الإيرانيّ"، والقبض على 41 شخصًا منتسبين إليه، في أحدث الإجراءات المشدّدة التي تنفّذها السلطات منذ اندلاع الحرب في الخليج.

إسرائيل

أفادت منظّمة حقوقيّة بأنّ إسرائيل ستطلق سراح الناشطَين في "أسطول الصمود العالمي" الداعم لغزّة، البرازيليّ تياغو أفيلا، والإسبانيّ سيف أبو كشك، على أن يبقيا في عهدة سلطات الهجرة تمهيدًا لترحيلهما من البلاد.

فرنسا

من المقرّر أن يتوجّه الرئيس الفرنسيّ، إيمانويل ماكرون، إلى الاسكندريّة في مستهلّ جولة إفريقيّة يفتتح خلالها جامعة فرنكوفونية في المدينة المصريّة، وذلك قُبَيل محطّة ثانية في كينيا لحضور قمّة فرنسيّة إفريقيّة، هي الأولى التي تُعقد في دولة ناطقة بالإنجليزيّة.

المجر

ينصّب البرلمان المجريّ رسميًّا بيتر ماديار رئيسًا للوزراء، بعد أقلّ من شهر على فوزه الساحق في الانتخابات التشريعيّة على الرئيس السابق، فيكتور أوربان.

الدانمارك

أعلن ملك الدنمارك يوم الجمعة تكليف حزب جديد للتفاوض من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد فشل رئيسة الوزراء، ميته فريدريكسن، بهذه المهمة، في أعقاب النتائج غير الحاسمة للانتخابات.

الولايات المتّحدة الأميركيّة

أعلن الجيش الأميركيّ يوم الجمعة أنّه قتل شخصَين في ضربة استهدفت زورقًا في شرق المحيط الهادئ، يشتبه بتهريبه المخدرات، كما أعلن نجاة شخص واحد.

وفي خبر آخر من واشنطن، أعلنت الشركة الأمّ لمنصّة التواصل الاجتماعيّ "تروث سوشال" الخاصّة بالرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنّها سجّلت خسائر صافية تجاوزت 400 مليون دولار في الربع الأوّل من العام، ويعود ذلك بمعظمه إلى انخفاض قيمة العملات المشفّرة.

الصين

واصلت الصين تسجيل تجارة نشطة في شهر نيسان/ أبريل بالرغم من الوضع الناجم عن الحرب في الخليج، محقّقة زيادة أيضًا في صادراتها إلى الولايات المتّحدة، وفق بيانات رسميّة نُشرت قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، المنتَظَرة بترقّب كبير.

النيجر

أعلن المجلس العسكريّ الحاكم في النيجر يوم الجمعة تعليق بثّ 9 مؤسّسات إعلاميّة تابعة للمستعمر السابق فرنسا، زاعمًا بأنّها تهدّد النظام العامّ.

كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبيّ، غوستافو بيترو، العثور على جثّة صحافيّ مفقود يبلغ من العمر 25 عامًا يوم الجمعة، في منطقة مضطربة من البلاد، ينشط فيها مسلّحون وتجّار مخدّرات ومنقّبون غير شرعيّين عن الذهب.