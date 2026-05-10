ترقب دولي لرد إيران على المقترحات الأميركية

تتواصل حالة الترقب الدولي بانتظار الموقف الإيراني من المقترحات الأميركية المطروحة لوقف الحرب، في ظل هدوء نسبي يسود مضيق هرمز بعد موجة من التوترات العسكرية.

يترقب العالم الرد الإيراني على أحدث المقترحات الأميركية الهادفة إلى إنهاء الحرب، وذلك بعد هدوء نسبي شهدته منطقة مضيق هرمز عقب أيام من الاشتباكات المتفرقة، في اليوم الـ72 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن تتوقع الحصول على الرد الإيراني “قريبا جدا”، مشيرًا إلى أن طهران “تريد حقا التوصل إلى اتفاق”، فيما امتنع في تصريحات أخرى عن الخوض بتفاصيل إضافية بشأن تطورات الملف الإيراني.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ترامب تعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم الإيراني، وسط ترقب إسرائيلي لموقف الإدارة الأميركية من مستقبل العلاقة مع طهران.

بالتزامن مع ذلك، نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري قوله إن الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية باتت موجهة نحو أهداف أميركية في المنطقة، مؤكدا أن القوات “بانتظار أوامر إطلاق النار”. كما هدد الحرس الثوري باستهداف القواعد الأميركية والسفن المعادية في حال تعرض ناقلات النفط الإيرانية لأي هجوم.

وعلى المسار الدبلوماسي، دعت قطر إلى دعم جهود الوساطة الباكستانية الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام، وذلك عقب لقاء جمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في ميامي.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “نيويورك بوست”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.