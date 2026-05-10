موجز أنباء العالم الأحد: تصعيد بالمسيّرات بالخليج وتوجيهات إيرانية جديدة وملاحقة قضائية بدمشق

تصاعد التوتر الإقليمي باستهداف مسيرات للكويت والإمارات وسفينة بقطر، تزامنا مع توجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لمواصلة العمليات. وبحثت طهران إنهاء الحرب وأمن هرمز، بينما اتهم القضاء السوري المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب بارتكاب جرائم حرب.

استهدفت طائرات مسيّرة، الأحد، الكويت والإمارات وسفينة شحن قبالة قطر، في تصعيد يتزامن مع تكثيف إيران تحذيراتها باستهداف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

في إيران، أفادت وكالة "إيسنا" للأنباء، بأنّ الرد الذي قدّمته طهران عبر إسلام أباد على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، تمحور على وضع حد نهائي للنزاع، وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية، تعرّض سفينة تجارية في المياه الإقليمية لقطر، لاستهداف بطائرة مسيّرة لم تحدّد هويتها، ما تسبّب في اندلاع حريق محدود فيها، بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفن أميركية في المنطقة.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد حذّرت الدول التي تمتثل للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، من أنها ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز.

وأعلنت كوريا الجنوبية أن سفينة تابعة لها اشتعلت فيها النيران، الإثنين، في مضيق هرمز استُهدفت بهجوم جوي، بينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجوم.

من جهة ثانية، التقى قائد "مقر خاتم الأنبياء"، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد الله علي آبادي المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ولم يتضح على الفور موعد انعقاد هذا الاجتماع، إلا أن خامنئي أصدر خلاله "توجيهات وإرشادات جديدة لمواصلة العمليات لمواجهة العدو"، بحسب النص الذي نشره التلفزيون الرسمي للاجتماع، من دون الخوض في التفاصيل.

لبنان

استشهد مسعفان وأصيب خمسة آخرون، جرّاء قصف اسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الاسلامية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وزارة الصحة اللبنانية، رغم وقف إطلاق النار المعلن.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، باستهداف إسرائيل "بشكل مباشر في غارتين نقطتين للهيئة الصحية"، ما أسفر عن استشهاد مسعف وإصابة ثلاثة آخرين في قلاويه، واستشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين في تبنين، مندّدة بمضيّ تل أبيب في خرق القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

ترحيل ناشطَي أسطول الصمود

رحّلت إسرائيل ناشطَين أحدهما إسباني والآخر برازيلي، بعدما اعتقلا خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت الخارجية الإسرائيلية، وذلك خلال عملية اعتراض وصفها مركز حقوقي يمثلهما بأنها هجوم عقابي.

"أرامكو"

أعلنت مجموعة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة، أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 25,5 بالمئة في الربع الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، على وقع ارتفاع أسعار النفط الخام، بسبب الحرب.

دمشق

وجّه القضاء السوري الى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب اتهامات بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي "ترقى إلى جرائم حرب"، ارتكبها بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة عام 2011 في محافظة درعا في جنوب البلاد.

وتولى نجيب آنذاك رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، حيث اندلعت شرارة الانتفاضة الشعبية ضد النظام السابق. وسرعان ما أدرجته واشنطن في نيسان/ أبريل 2011، أي بعد شهر من انطلاق التظاهرات الشعبية، على لائحة العقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".

إسبانيا؛ فيروس هانتا

بدأت في أحد موانئ جزيرة تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية عملية إجلاء نحو مئة من الركاب وأفراد الطاقم من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" الموبوءة بفيروس هانتا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية.

وسجّلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن، ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا من بين ثماني حالات مشتبه بها، بما في ذلك ثلاث وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر، والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج.

كييف

أفاد مسؤولون أوكرانيون بإصابة تسعة أشخاص على الأقل في هجمات روسية طالت عددا من مناطق البلاد، وذلك في اليوم الثاني من هدنة يفترض أن تستمرّ لثلاثة أيام.

ماكرون وجولته الإفريقية

يغادر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مصر متوجّها إلى كينيا، المحطّة التالية من جولته الإفريقية والتي باتت شريكا أساسيا لباريس، خصوصا بعد الانتكاسات التي تلقّتها في مستعمرات سابقة في القارة السمراء.

باكستان

قتل 15 شخصا على الأقل، وأصيب ثلاثة آخرون، عندما فجّر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان، وفتحوا النار على الشرطة، بحسب ما أفاد مسؤلون.

الفاتيكان

دان البابا لاوون الـ14 "الهجمات الإرهابية" الأخيرة التي نفذتها فصائل مسلّحة في منطقة الساحل، لا سيما في مالي وتشاد، والتي أسفرت عن مقتل العشرات.

أستراليا

قد يضطر حزب الأحرار المحافظ، أبرز أحزاب المعارضة الأسترالية، للتحالف مع حزب يميني متطرّف معاد للإسلام، بعد هزيمة قاسية تلقّاها أمامه في انتخابات فرعية، بحسب ما أفاد وزير بارز في الحكومة.

الهند

نُصّب الممثّل سي جوزيف فيجاي الأحد رئيسا للسلطة التنفيذية في ولاية تاميل نادو في جنوب شرق الهند، إثر مفاوضات شاقة، بعد الإعلان عن فوز حزبه في الانتخابات المحلية في مطلع الأسبوع.