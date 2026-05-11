إيران تعدم رجلا دين بالتجسس لحساب الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية

أعدمت إيران رجلا بعدما دين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وأفاد موقع "ميزان أونلاين" بأن شاكور زاده "قدّم معلومات سرية بشكل واعٍ وطوعي" لوكالة المخابرات المركزية الأميركية والموساد.

أعلنت إيران، الإثنين، إعدام رجل شنقا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، في أحدث حلقة من سلسلة إعدامات منذ بدء الحرب الأميركية – الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن "عرفان شاكور زاده أُعدم بتهمة التعاون مع جهاز المخابرات الأميركية (CIA) وجهاز الموساد" الإسرائيلي.

ولم يحدد الموقع تاريخ الإعدام أو تاريخ الاعتقال، لكنه أشار إلى أنه كان يعمل في إحدى "المنظمات العلمية الإيرانية العاملة في مجال الأقمار الاصطناعية".

وبحسب منظمتي هينغاو و"إيران لحقوق الإنسان" (IHR) اللتين تتخذان مقرا في النرويج، كان شاكور زاده طالبا في جامعة طهران المرموقة للعلوم والتكنولوجيا.

قبل إعدامه، كتب رسالةً ينفي فيها الاتهامات الموجهة إليه، قائلا بحسب المنظمتين الحقوقيتين "لا تدعوا روحا بريئة أخرى تُزهق في صمت ومن دون أن يلتفت إليها أحد".

وأفادت "هينغاو" بأن طالب الماجستير في هندسة الطيران والفضاء "تعرّض مدى تسعة أشهر للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد في الحبس الانفرادي لانتزاع اعتراف قسري منه".

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" بأن شاكور زاده "قدّم معلومات سرية بشكل واعٍ وطوعي" لوكالة المخابرات المركزية الأميركية والموساد.

وتواجه إيران منذ فترة طويلة اتهامات غربية باستخدام برنامجها للأقمار الاصطناعية لتطوير قدراتها الصاروخية الباليستية.

وتحتل إيران المرتبة الثانية على قائمة أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد الصين؛ وفق منظمات حقوقية.

وتقول منظمة "إيران لحقوق الإنسان"، ومقرها النرويج، إن الجمهورية الإسلامية أعدمت ما لا يقل عن 1500 شخص العام الماضي، وهو من أعلى الأرقام في العالم.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران منذ أواخر شباط/ فبراير، قبل أن يبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 8 نيسان/ أبريل.

ومنذ بداية الحرب، كثّفت إيران عمليات الإعدام، لا سيما في قضايا مرتبطة بالتجسس أو تهم أمنية.

وأعدمت طهران يوم الإثنين الماضي، ثلاثة رجال دينوا بالتورط في احتجاجات مناهضة للحكومة هزّت البلاد في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير.