الجيش الأميركي يعلن العثور على رفات جندي فُقد خلال مناورات "الأسد الإفريقي"

عُثر على جثّة أحد جنديّين أميركيّين فُقدت آثارهما في المغرب خلال مناورات "الأسد الإفريقي"، فيما تستمر الجهود في البحث عن الآخر.

من مناورات "الأسد الإفريقي" الجارية في المغرب، 7 أيار/ مايو 2026

أعلن الجيش الأميركي مساء الأحد العثور على رفات عسكرى من الجيش الأميركي، فُقد خلال مناورات عسكرية في المغرب منذ أسبوع، وذلك في المحيط الأطلسي. وفي الأثناء يواصل الجيش عمليات البحث عن عسكري ثان مفقود.

وقد بُلّغ عن فقدان العسكريين الأميركيين في 2 آيار/ مايو، بعد مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي"، وهي مناورات عسكرية سنوية يشترك فيها جنسيات عديدة جرت في المغرب.

وقالت قيادة القوات الأميركية في أوروبا وإفريقيا في بيان، إن "فريق بحث عسكري مغربي عثر على العسكري في المياه بمحاذاة خط الساحل عند الساعة 8:55 صباحا بالتوقيت المحلي في 9 آيار/ مايو، وذلك على بُعد نحو ميل واحد من الموقع الذي أُفيد بأن الجنديين دخلا منه إلى المحيط".

وأفاد الجيش المغربي بأن العسكريين فُقدا قرابة الساعة 9 مساء، قرب منطقة التدريب "كاب درعة" خارج مدينة طانطان، وهي منطقة تتميز بتضاريس تشمل جبالا وصحراء وسهولا شبه صحراوية.

وأدى اختفاؤهما إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ، شارك فيها أكثر من 600 عنصر من الولايات المتحدة والمغرب وشركاء عسكريين آخرين. وشارك في العملية فرقاطات وسفن وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية لوكالة "أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن جهود البحث ستتواصل عن العسكري الثاني المفقود.

وأضاف المسؤول أن وحدة أميركية بقيت في المغرب بعد انتهاء المناورات العسكرية متعددة الجنسيات، الجمعة، لتقديم الدعم على مستوى القيادة والسيطرة، ولمواصلة عمليات البحث والإنقاذ.

وسبق أن قُتل عنصران من مشاة البحرية الأميركية عام 2012، وأُصيب اثنان آخران في حادث تحطم مروحية في مدينة أغادير الواقعة جنوبي المغرب، في أثناء مشاركتهم في المناورات.