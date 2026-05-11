الخارجية الإيرانية: مطالبنا تركز على إنهاء الحرب وواشنطن تطرح شروطا غير واقعية

حملت طهران التصعيد الأميركي الإسرائيلي مسؤولية اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، معربة عن أملها في أن تسهم الصين في التحذير من تداعيات السياسات الأميركية، وذلك تعليقا على زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لا تطالب سوى بحقها في إنهاء الحرب، مشيرة إلى أن الجانب الأميركي يواصل طرح مطالب غير معقولة ومواقف أحادية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، الإثنين، أن إيران قدمت مقترحات مسؤولة إلى واشنطن تهدف إلى معالجة الأزمة، إلا أن الولايات المتحدة، بحسب البيان، ما زالت متمسكة بمطالب مفرطة.

وأعربت الوزارة الإيرانية عن أسفها لاستمرار الجانب الأميركي في التمسك بمواقفه الأحادية ومطالبه المتشددة، وفق تعبيرها.

وأكدت أن إيران ستتعامل مع التطورات وفق ما تقتضيه الظروف، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى القوة عند الضرورة، وإلى الدبلوماسية حين يكون ذلك مناسبا، دون أن يكون الهدف إرضاء أطراف أخرى.

وفي سياق متصل، علقت الخارجية الإيرانية على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، معربة عن أملها في أن تستغل الصين هذه الزيارة للتحذير من تداعيات التحركات الأميركية التي وصفتها بغير القانونية.

كما شددت طهران على أن مضيق هرمز كان مفتوحا قبل اندلاع الحرب، معتبرة أن اضطراب حركة الملاحة في المنطقة يعود إلى ما وصفته بالاعتداء الأميركي الإسرائيلي.

إيران دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن إيران دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم ​شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.

وفي غضون ساعات، رفض الرئيس دونالد ترامب مقترح إيران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب على موقع ​تروث سوشال "لا يعجبني هذا، غير مقبول على الإطلاق"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت إنهاء القتال قبل بدء المحادثات حول ⁠القضايا الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

ترامب ونظيره الصيني شي يستعدان لإجراء محادثات تشمل إيران والتجارة

وفي السياق، قال مسؤولون أميركيون إنه من المقرر أن يناقش الرئيس ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، قضايا إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية، في الوقت الذي يدرسان فيه تمديد اتفاقية المعادن الحيوية، وذلك خلال زيارة ترامب للصين ​التي تستغرق يومين هذا الأسبوع.

وسيعقد زعيما أكبر اقتصادين في العالم أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من ستة ‌أشهر، في محاولة لتهدئة العلاقات المتوترة بسبب التجارة، والحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وغيرها من نقاط الخلاف.