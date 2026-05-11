السلطات الإيرانية تُصادر عقارات لقائد منتخب بلادها السابق لكرة القدم علي كريمي

عبّر كريمي عن دعمه للاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في منشورات على حساباته في مواقع التواصل، وأبدى تأييده لنظام الشاه الذي أطاحت به الثورة.

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الإثنين مصادرة 6 عقارات يُزعم أنها مرتبطة بقائد منتخب بلادها السابق لكرة القدم، علي كريمي، أحد أشد منتقدي الجمهورية الإسلامية الذي يعيش حاليا في المنفى.

وكانت السلطة القضائية حذّرت مرارا من أن الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم يعملون ضد الأمن القومي قد يواجهون مصادرة أصولهم، وذلك في أعقاب احتجاجات كانون الثاني/ يناير الماضي، وعلى خلفية الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وعبّر كريمي في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمه للاحتجاجات ضد السلطات، كما أبدى تأييده للنظام السابق الذي أطاحت به الثورة الإسلامية.

ووصفت وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية كريمي، بأنه "أحد الخونة للوطن الذين كانوا نشيطين على نطاق واسع في دعم العدو خلال السنوات الأخيرة".

وأضافت الوكالة أن وحدتين تجاريتين و4 وحدات سكنية تعود لكريمي، "تم تحديدها ومصادرتها بأمر قضائي لصالح الشعب".

وكانت وُجّهت إلى كريمي في عام 2022 تهم غيابيا من قبل السلطات الإيرانية، بسبب دعمه عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات التي اندلعت في ذلك العام، على خلفية وفاة مهسا أميني في أثناء احتجازها، بعد اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وفي السياق، سبق أن أعلنت السلطة القضائية في نيسان/ أبريل أن السلطات أفرجت عن أصول زهرة قنبري، قائدة منتخب إيران لكرة القدم النسائية، التي كانت صودرت بعد أن تقدمت بطلب لجوء في أستراليا ثم سحبته الشهر الماضي.

وكانت قنبري ضمن مجموعة من 6 لاعبات وعضو واحد من الجهاز الإداري تقدموا بطلبات لجوء في أستراليا في آذار/ مارس الماضي. لكن 5 منهم، بمن فيهم قنبري، عدلوا لاحقا عن قرارهم وعادوا إلى البلاد.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو، في زيارة تحظى بأقصى درجات التدقيق في ظل الحرب الدائرة.