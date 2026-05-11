بكين تراهن على قمة شي وترامب لتعزيز الاستقرار العالمي

من المتوقع أن تتصدر ملفات الرسوم الجمركية والتبادل التجاري جدول المحادثات، إلى جانب تداعيات الأزمة في الخليج على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وتأتي القمة فيما تواجه بكين ضغوطا أميركية متصاعدة، بعد فرض واشنطن عقوبات على شركات صينية بتهمة دعم إيران

يتطلع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، خلال قمته المرتقبة هذا الأسبوع مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، إلى إظهار دور بكين كعامل استقرار في العلاقات الدولية، في وقت تلقي تداعيات الحرب على إيران بثقلها على الاقتصاد العالمي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكدت الصين زيارة ترامب، المقرر أن تمتد من يوم الأربعاء القادم إلى يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية الثنائية على المحادثات، بعد عام من المواجهة عبر الرسوم الجمركية، والقيود المتعددة على التبادل التجاري.

وقبل قمة شي-ترامب، من المقرر أن يلتقي مفاوضون تجاريون من البلدين في سيول، يقودهم نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير المالية الأميركي، سكوت بيسنت.

وكان شي وترامب قد توصلا إلى هدنة تجارية مؤقتة في تشرين الأول/ أكتوبر، وقد يعملان على تمديد شروطها خلال الزيارة.

"على قدم المساواة"

وإلى جانب التجارة، يُتوقع أن تحتل أزمة الحرب على إيران، بتداعياتها العالمية وانعكاساتها على الصين، موقعا مهما في المحادثات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غو جياكون، للصحافيين اليوم الإثنين إن "الصين تعتزم العمل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة، وبروح من الاحترام ومراعاة المصالح المتبادلة، لتطوير التعاون وإدارة الخلافات وإدخال مزيد من الاستقرار واليقين إلى عالم غير مستقر ومترابط".

وتتأثر الصين مباشرة بالمواجهة الأميركية-الإيرانية، وبالإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.

وتُعدّ الصين شريكا اقتصاديا وسياسيا أساسيا لإيران، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني.

وبحسب شركة التحليلات "كيبلر"، تأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقول بحرا من الخليج، وتعبر بمعظمها من المضيق.

وبدأت الصين تشعر بآثار الحرب لاعتمادها الشديد على التجارة الدولية، وإن بدت في موقع أفضل من الدول المجاورة لها لمواجهتها.

ويرى خبراء أن شي يدخل القمة في موقع قوة نسبيا أمام ترامب، المنشغل بالحرب على إيران، والذي يعاني ضغوطا متزايدة مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية، المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن الصين تجني من الأزمة عددا من المكاسب في تنافسها مع الولايات المتحدة، بينها تقديم نفسها للعالم بوصفها شريكا موثوقا يحترم القانون الدولي ويقف، وفق عبارة رائجة في الخطاب الرسمي، "على الجانب الصحيح من التاريخ".

لكن المحللين أنفسهم يخففون من هذا التقدير، مؤكدين أن الصين، بسبب اعتمادها الكبير على التجارة الدولية، ليست لها مصلحة في استمرار الوضع في الخليج طويلا.

عقوبات أميركية جديدة

وحرصت بكين على ضبط انتقاداتها للولايات المتحدة ودعمها لإيران، منذ اندلاع الحرب في أواخر شباط/ فبراير.

واكتفى المتحدث باسم الخارجية الصينية بالقول، إن بكين ستواصل أداء دور "إيجابي" في جهود الخروج من الأزمة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت يوم الجمعة فرض عقوبات على 3 شركات مستقرة في الصين، قالت إنها زودت إيران بصور أقمار اصطناعية استُخدمت في أعمالها العدائية ضد الولايات المتحدة.

وفي المقابل، ردّ غو جياكون بأن الصين تعارض "العقوبات الأحادية غير القانونية".

وأضاف أن "الأولوية القصوى هي تجنب استئناف النزاع، لا استغلاله لتشويه سمعة دول أخرى".

كما فرضت وزارة المالية الأميركية عقوبات على شركات عدة في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، على خلفية مساهمتها المفترضة في تسليح إيران.

وفي الأثناء، يشكك محللون في أن ترضخ بكين لـ"الضغط" الأميركي بشأن إيران.

وبحسب خبراء، سوف تسعى الصين خلال القمة إلى تحقيق مكاسب ملموسة، ولو محدودة، في ملف الرسوم الجمركية مثلا.