ترامب يرفض رد إيران واجتماع دولي بشأن هرمز

تتواصل حالة التباين في المواقف بشأن مستقبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظل استمرار السجال بين واشنطن وطهران حول شروط إنهاء الحرب، وتمسك كل طرف بمطالبه الأساسية رغم سريان وقف إطلاق النار منذ نحو شهر.

في اليوم الـ73 من اندلاع الحرب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفضه للرد الإيراني الذي قدم عبر الوسيط الباكستاني على المقترح الأميركي، واصفا إياه بأنه "غير مقبول بتاتا"، في وقت لوحت فيه واشنطن وتل أبيب مجددا بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري.

في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن الحرب مع إيران "لم تنته بعد رغم تحقيق إنجازات كبيرة"، موجها انتقادات إلى الصين بدعوى تقديمها دعما ومكونات تقنية مرتبطة بتصنيع الصواريخ الإيرانية.

من جهتها، أكدت مصادر إيرانية أن المقترح الإيراني يقوم على وقف الحرب فورا مع تقديم ضمانات بعدم تكرار الاعتداءات، فيما نقلت تقارير أخرى أن طهران تربط إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا برفع العقوبات والحصار البحري، ضمن تفاهمات سياسية أوسع.

وفي موازاة ذلك، تتكثف التحركات الدبلوماسية الدولية لاحتواء الأزمة، إذ يتوقع أن يطرح ترامب الملف الإيراني مع الرئيس الصيني خلال لقائهما المرتقب في بكين، في إطار ضغوط سياسية متصاعدة على هذا المسار.

أما أوروبيا، فتسعى باريس ولندن إلى احتواء التوتر في الخليج، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تخطط لنشر قوات في مضيق هرمز، بل تعمل على مهمة لتأمين الملاحة البحرية بالتنسيق مع إيران، وسط تهديدات بردود "حاسمة" على أي انتشار عسكري غربي في المنطقة.

كما تتواصل الجهود لعقد اجتماع دولي يضم أكثر من 40 دولة ومنظمة بهدف ضمان أمن الملاحة في المضيق.