ترامب يعتزم الضغط على الرئيس الصيني بشأن إيران

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على نظيره الصيني شي جينبينغ لقطع المداخيل النفطية عن إيران وروسيا، خلال قمة مرتقبة ببكين الأربعاء. وستركز المباحثات على العقوبات ضد منشآت صينية، وقضايا التجارة والذكاء الاصطناعي، سعيا "لاستعادة الاستقلال الاقتصادي الأميركي".

يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الضغط على نظيره الصيني شي جينبينغ، بشأن إيران، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع المستوى في إدارته، الأحد، قبل أيام من القمة المرتقبة بينهما في بكين.

وقال المسؤول خلال اتصال مع صحافيين: "أتوقع أن يمارس الرئيس ضغطا" على شي جينبينغ.

وأشار إلى أن ترامب سبق له أن أثار "مرات عدة" مع نظيره، مسألة المداخيل التي توفرها الصين لإيران وروسيا من خلال شراء إنتاجهما النفطي، إضافة إلى بيعهما منتجات قابلة للاستخدام المزدوج، أي لغايات مدنية وعسكرية.

وتابع المسؤول: "أتوقع أن يتواصل" البحث في هذه المسائل، إضافة إلى الحديث في عقوبات فرضتها الولايات المتحدة أخيرا على منشآت صينية، بسبب تعاونها مع طهران.

وسيزور ترامب الصين من الأربعاء وحتى الجمعة المقبلين، بحسب البيت الأبيض، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2017، أثناء ولايته الرئاسية الأولى.

وأكد البيت الأبيض أن الزيارة ستتطرق كذلك إلى قضايا التجارة والرسوم الجمركية، والذكاء الاصطناعي.

وقالت النائب الأول للناطقة باسم البيت الأبيض، آن كيلي إن ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء، في مستهل زيارة كانت مقررة في آذار/ مارس، لكنه أرجأها بسبب الحرب التي بدأتها واشنطن وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وسيقام استقبال رسمي لترامب الخميس، قبل لقائه شي جينبينغ، على أن تليه زيارة إلى "معبد السماء" في فترة بعد الظهر، قبل مأدبة رسمية ليلا.

كما سيعقد الرئيسان مباحثات إضافية، الجمعة، قبل أن يغادر ترامب عائدا إلى الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة إن ترامب سيركز على "إعادة التوازن إلى العلاقة مع الصين، ومنح الأولوية لمبدأ المعاملة بالمثل، والإنصاف من أجل استعادة الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة".

وأضافت كيلي "ستكون هذه زيارة ذات أهمية رمزية بالغة"، مضيفة، "لكن طبعا الرئيس ترامب لا يسافر مطلقا من أجل الرمزية وحدها. يمكن للشعب الأميركي أن يتوقع أن يبرم الرئيس اتفاقات جيدة إضافية لصالح بلادنا".