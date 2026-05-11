موجز أنباء العالم الإثنين: رد إيراني وعقوبات أوروبية على المستوطنين واستئناف تجارة سورية وأوروبا

طالبت إيران بإنهاء الحصار البحري الأميركي مقابل مقترح التهدئة، بينما حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من بقاء اليورانيوم لديها. واستشهد شاب بقلنديا، وقتل جندي إسرائيلي بلبنان، فيما اتفق الاتحاد الأوروبي على معاقبة المستوطنين.

قدّمت إيران ردّها على أحدث مقترح أميركي لإنهاء الحرب، مطالبة خصوصا بإنهاء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، والإفراج عن أصولها المجمّدة.

وعدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الحرب في إيران "لم تنتهِ بعد" مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصّب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة مع قناة أميركية.

وأعلنت إيران، الإثنين إعدام رجل شنقا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، في أحدث حلقة من سلسلة إعدامات في سياق الحرب التي تخوضها طهران، ضد البلدين.

مقتل جندي إسرائيلي بلبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل جندي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع عدد خسائره إلى 18 عسكريا منذ بدء الحرب مع حزب الله أوائل آذار/ مارس.

شهيد في قلنديا

استشهد شاب بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين.

وأظهرت النتائج الأولية لإجراءات تسجيل الأراضي في القدس المحتلة "تصعيدا خطيرا" يهدف إلى تمكين إسرائيل من الاستحواذ على مزيد من الأراضي، وفق دراسة نشرتها منظمة "بمكوم" الإسرائيلية غير الحكومية.

من جانبها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، توصل دول التكتل الإثنين، إلى اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

الاتحاد الأوروبي وسورية

قرر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إعادة تفعيل اتفاقية التعاون التجاري مع سورية، بهدف المساعدة في استقرار البلاد التي مزقتها الحرب، والتحضير لعودة اللاجئين السوريين المقيمين في الاتحاد الأوروبي إلى بلدهم.

قتلى مدنيون في السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن 880 مدنيا على الأقل قُتلوا في ضربات بطائرات مسيّرة في السودان بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل من العام الجاري، محذّرة من أن هذه الضربات تدفع النزاع نحو "مرحلة جديدة أكثر دموية".

بكّين

يتطلع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، خلال قمته المرتقبة هذا الأسبوع مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، إلى إظهار دور بكين كعامل استقرار في العلاقات الدولية، في وقت تلقي الحرب على إيران، بثقلها على الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك أعلنت الصين، أن أسعار السلع عند خروجها من المصانع سجلت ارتفاعا أعلى من التوقعات في نيسان/ أبريل، لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2022، وذلك بشكل أساسي تحت وطأة الارتفاع الحاد في التكاليف المرتبط بالحرب.

لندن

تعهد رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، الإثنين، "وضع المملكة المتحدة في قلب أوروبا"، في خطاب يرتدي أهمية كبيرة لمستقبله بعد الهزيمة التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، الخميس.

ماكرون في نيروبي

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، في اليوم الأول من القمة الفرنسية الإفريقية في نيروبي إلى توجيه الجهود نحو "الاستثمار"، بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تقديمها لإفريقيا، كما في السابق.

السويد

أعلنت أجهزة الاستخبارات السويدية، الإثنين، أنها تشتبه في ضلوع شخصين موقوفين بتصدير "منتجات متطورة" إلى روسيا والالتفاف على العقوبات.

إسلام أباد

استدعت باكستان القائم بالأعمال الأفغاني لديها، الإثنين، بعدما خلصت إلى أن هجوما انتحاريا داميا وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع "دبره إرهابيون مقيمون في أفغانستان"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

إسبانيا وبفيروس هانتا

أثبتت فحوص إصابة أميركي وفرنسية أُجلِيا من سفينة الرحلات السياحية "إم في هونديوس" بفيروس هانتا الذي تفشى فيها وأدى إلى وفاة عدد من ركابها، وفقا لما أفاد مسؤولون، فيما تواصلت عملية إعادة مَن كانوا على متنها إلى بلدانهم.

باريس

بعد شهرين تقريبا على بدء محاكمة الاستئناف في فرنسا، بشأن اتهامات بشأن تمويل ليبي لحملة الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي الرئاسية عام 2007، تبدأ المرافعات الختامية الإثنين في هذه القضية السياسية والمالية الشائكة.