أستراليا زوّدت الإمارات بصواريخ دفاعية خلال الحرب على إيران

أنفقت أستراليا 4,8 ملايين دولار لتزويد الإمارات بصواريخ للدفاع الجوي خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على أبو ظبي.

أظهرت وثائق الموازنة الأسترالية التي نُشرت الثلاثاء، إنفاق 6,7 ملايين دولار أسترالي (4,8 ملايين دولار أميركي) لتزويد الإمارات بصواريخ للدفاع الجوي لصدّ الهجمات الإيرانية خلال الحرب الأميركية – الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اشتكى من عدم مشاركة أستراليا في الحرب ضدّ إيران، في حين أعلنت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنها تجري محادثات مع كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن مساهمات محتملة لحماية الملاحة في مضيق هرمز بعد الهدنة.

وبحسب وثائق الموازنة، فإن مخاطر الإنفاق الدفاعي شملت "تكاليف العمليات العسكرية الكبرى لقوات الدفاع الأسترالية خلال العامين 2026 و2027 في الشرق الأوسط وأوروبا".

لكن مسؤولا دفاعيا أكد أن أيّ قرار حكومي لإرسال قوات عسكرية إلى مضيق هرمز لم يصدر بعد، مبيّنا أن ما يندرج في إطار الموازنة هو العمليات القائمة فقط.

وتتمتّع أستراليا بحضور بحري محدود لحماية الملاحة الدولية في الشرق الأوسط ضمن مهمّة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، فضلا عن دورها في تدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا.

ومن المقرّر أن تعزّز أستراليا بشكل كبير إنفاقها على التعاون الدفاعي في المحيط الهادئ، من خلال تخصيص 600 مليون دولار أسترالي على مدى أربع سنوات لهذا الغرض.

وتشمل الخطّة "مبادرات قيد التطوير مع حكومات شريكة"، إضافة إلى تخصيص 114 مليون دولار أسترالي لإنشاء بنية تحتية مزدوجة الاستخدام في بابوا غينيا الجديدة لتعزيز تكامل قوات البلدين.

وكانت أستراليا قد وقّعت العام الماضي اتفاقا دفاعيا مع بابوا غينيا الجديدة، في حين لا تزال اتفاقات أمنية مقترحة مع فانواتو وفيجي قيد الإعداد.