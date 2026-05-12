البنتاغون: تكلفة الحرب الأميركية على إيران تناهز 29 مليار دولار

تشير تقديرات وزارة الحرب وهيئة الأركان المشتركة الأميركية إلى أن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، بعدما كان وزير الحرب قد أعلن في وقت سابق أن التكلفة بلغت 25 مليار دولار.

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن تكلفة الحرب الأميركية على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، في ظل تزايد التدقيق الذي يواجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب وتأثيرها على الجهوز العسكري.

يزيد هذا الرقم الجديد الذي كشفت عنه وزارة الحرب خلال جلسة استماع للميزانية في مبنى الكابيتول، بنحو 4 مليارات دولار عن التقدير الذي قدمه وزير الحرب بيت هيغسيث قبل أسبوعين.

وكان هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين يدليان بشهادتيهما بشأن طلب ميزانية بقيمة 1,5 تريليون دولار للعام 2027، إلى جانب المدير المالي للبنتاغون جولز هيرست الثالث، عندما طُلب منهم تقديم تحديث بشأن تكلفة الحرب.

وقال هيرست للمشرعين، في إشارة إلى التقدير الذي أورده هيغسيث في 29 نيسان/ أبريل "في وقت الإدلاء بالشهادة... كان الرقم 25 مليار دولار. لكن فريق هيئة الأركان المشتركة والمراقب المالي يراجعان التقديرات باستمرار، ونعتقد الآن أن المبلغ يناهز 29 مليار دولار"، مشيرا إلى تحديث تكاليف "إصلاح المعدات واستبدالها" والنفقات التشغيلية الأوسع نطاقا.

ولدى سؤاله عن موعد حصول الكونغرس على كشف أكثر تفصيلا لتكاليف الحرب، قال هيغسيث إن الإدارة ستطلب "كل ما نعتقد أننا بحاجة إليه" بشكل منفصل عن الميزانية الأساسية للبنتاغون، لكنه لم يحدد موعد تقديم الطلب الإضافي.

وجاءت الشهادة في وقت يترنّح وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، إذ حذّر ترامب الإثنين من أن الهدنة "في غرفة الإنعاش" بعد رفضه أحدث مقترح سلام قدمته طهران.

واستغل ديمقراطيون جلسة الاستماع لمهاجمة الإدارة على خلفية تكلفة الحرب وما اعتبروه انعداما للشفافية في ما يتّصل بأهداف الولايات المتحدة.

وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات في مجلس النواب روزا ديلاورو، إنه "في النهاية لا بد من إجابة على السؤال: ماذا أنجزنا وبأي تكلفة؟".

"افتقار للشفافية"

واتهمت الديمقراطية بيتي مكولوم البنتاغون بـ"افتقار متواصل للشفافية"، وطالبت بمزيد من الوضوح في ما يتّصل بإستراتيجية الإدارة الطويلة الأمد قبل أي موافقة للكونغرس على تمويل إضافي.

وفاقمت الحرب المخاوف بشأن الاستنزاف السريع لمخزونات الأسلحة الأميركية بعد أشهر من عمليات مكثّفة استُخدم فيها الدفاع الجوي والصواريخ في الشرق الأوسط.

ونفى هيغسيث صحة ما يحكى عن استنزاف النزاع بشكل كبير لاحتياطيات الذخيرة الأميركية.

وقال إن "مسألة الذخيرة جرى تضخيمها"، وأضاف "نحن نعرف بالضبط ما لدينا. لدينا الكثير مما نحتاج إليه".

في نهاية الأسبوع الماضي، حذّر السناتور الديمقراطي مارك كيلي من أن مخزونات صواريخ توماهوك وأنظمة باتريوت الاعتراضية وغيرها من الأنظمة المتقدمة استُنفدت بشدة، وقد يستغرق تجديدها سنوات، ما قد يضعف جهوز الولايات المتحدة في أي مواجهة مستقبلية محتملة مع الصين.

وهي المرة الأولى يمثل فيها هيغسيث في الكابيتول منذ أبلغ البيت الأبيض الكونغرس رسميا بأن الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/ فبراير قد "انتهت".

وعطّل الجمهوريون مرارا جهود الديمقراطيين للحد من صلاحيات الرئيس في شن الحرب على إيران.

ويتّهم الديمقراطيون ترامب بخوض الحرب من دون تفويض من الكونغرس.

بعد جلسة الاستماع أمام لجنة مجلس النواب، واجه هيغسيث وكاين جولة مساءلة ثانية إنما أمام لجنة في مجلس الشيوخ، وقد حضر محتجّون الجلستين.

في مجلس الشيوخ، قاطعت ناشطة إيرانية-أميركية بيان هيغسيث الافتتاحي، هاتفة "إذا وافقتم على هذه الميزانية، فستكونون متواطئين في جرائم الحرب التي ترتكبها هذه الإدارة".

وطرح أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة حول خطة إدارة ترامب لسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، في خطة لقيت اعتراضا من الحزبين.

ولم يشأ هيغسيث التعليق بشكل مباشر على العلاقات بين واشنطن وبرلين، لكنه قال إن "المسألة لا تكمن في (عدد) الجنود، بل في عواصم (البلدان) المتواجدين فيها والتي تفرض قيودا على ما يستطيعون القيام به، وأين يمكنهم التحرك، ومن يمكنهم مقاتلته، وهي قيود تنعكس علينا أيضا".