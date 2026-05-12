انتهاء الهدنة: روسيا تهاجم أوكرانيا بأكثر من 200 طائرة مسيّرة

استأنفت موسكو الحرب على كييف بعد انقضاء هدنة الأيام الثلاثة التي أعلنها ترامب وبدأت السبت الماضي، وذلك بإطلاقها هجوما واسعا باستخدام أكثر من 200 مسيّرة، وزيلينسكي يتوعد بالرد على كل هجوم روسي.

آثار هجوم روسي على أوكرانيا، أيار/ مايو 2026 (Getty Images)

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بإطلاق "200 طائرة مسيّرة" على أوكرانيا ليل الإثنين-الثلاثاء، بعد انتهاء هدنة استمرت 3 أيام.

وفي المقابل، قالت روسيا إنها أسقطت نحو 30 طائرة مسيّرة أوكرانية بعد انتهاء وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة.

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "روسيا اختارت بنفسها وضع حدّ للصمت الجزئي الذي استمر أياما عدة".

وأضاف "لقد صرّحنا بأننا سنرد على كل الخطوات التي تتخذها روسيا".

ودوّت صافرات الإنذار في كييف بسبب تهديدات الطائرات المسيّرة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ 8 أيار/ مايو، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" الذين سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار من أنظمة الدفاع الجوي.

وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، أطلقت روسيا 216 طائرة مسيّرة هجومية وطائرة تمويهية على أوكرانيا، اعترضت الدفاعات الأوكرانية 192 منها. فيما أسفرت غارات جوية روسية شرقي أوكرانيا عن مقتل شخص واحد على الأقل، خلال ليل الإثنين-الثلاثاء.

وكتب حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، أولكسندر غانجا، على "تلغرام": "قُتل شخص وأصيب 4 بجروح. هاجم العدو 5 مناطق في الإقليم أكثر من 20 مرة بالمسيّرات، والمدفعية، والقنابل الجوية".

استهداف مبان سكنية ومدارس

وأشار غانجا إلى تضرر منازل ومبنى من 9 طوابق ومركبات بالهجمات.

وأفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، على تطبيق "تلغرام" بسقوط حطام طائرات مسيّرة على مبنى من 16 طابقا في حي أوبولونسكي، ما تسبب في اندلاع حريق.

وندّد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، ميكولا كالاتشنيك، بالهجمات التي استهدفت "مباني سكنية ومدارس" في أنحاء المنطقة، والتي لم تسفر، بحسب المصدر نفسه، عن أي إصابات.

ومن الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها أسقطت 27 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بين منتصف ليل الثلاثاء والساعة السابعة صباحا، (بين التاسعة مساء الإثنين والرابعة صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، تم اعتراض وتدمير 27 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق بيلغورود وفورونيج وروستوف في جنوب روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين "نرى أيضا أن روسيا لا تنوي إنهاء هذه الحرب. وللأسف، فهي تُحضّر لهجمات جديدة".

وتعطّلت المفاوضات لإنهاء الحرب بين الطرفين برعاية أميركية، بعدما بدأت الأخيرة حربا مع إسرائيل على الجمهورية الإيرانية منذ 28 شباط/ فبراير.