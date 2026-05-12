ترامب يهدد إيران قبيل توجهه إلى بكين: سأجري محادثات مطولة مع الرئيس الصيني بشأنها

توجه ترامب إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني ستتناول من بين قضايا أخرى الحرب على إيران، حيث هددها بالقول "إما أن تفعل الشيء الصحيح أو سننهي المهمة"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة من شي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيجري "محادثات مطولة" مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة بكين، تتناول الحرب على إيران.

وصرح ترامب للصحافيين "سنجري محادثات مطولة حول هذا الموضوع. أعتقد أنه كان متعاونا نسبيا، إذا أردت أن أكون صادقا معكم"، مضيفا أنه لا يعتقد أن الزعيم الصيني سيكون مضطرا إلى مساعدة واشنطن في حل هذا النزاع.

ووجه تهديدا لإيران قائلا "إما أن تفعل الشيء الصحيح أو سننهي المهمة"، مشيرا إلى أنه "لن نبرم اتفاقا مع إيران إلا اتفاقا جيدا".

وكرر تصريحاته بالقول "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وهي تعلم ذلك ونحن لا نمارس الألاعيب. من يريد السماح للمجانين في إيران بالحصول على سلاح نووي شخص غبي"، وقال "رسالتي بسيطة وهي أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي ولن تحصل عليه".

وسيُجري زعيما أكبر اقتصادين في العالم أول محادثات ​مباشرة بينهما منذ أكثر من ستة أشهر، في محاولة لإرساء الاستقرار في العلاقات المتوترة بسبب التجارة والحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران ​وقضايا أخرى محل خلاف.

ويتوجه ترامب إلى الصين وسط ​حرب غير محسومة مع إيران، فيما وصلت المفاوضات الدبلوماسية لإنهائها إلى ‌طريق ⁠مسدود. وتحافظ بكين على علاقات مع إيران، ولا تزال مستهلكا رئيسيا لصادراتها النفطية.

وكان ترامب يضغط على الصين لاستخدام نفوذها لدفع طهران إلى إبرام اتفاق مع واشنطن وإنهاء ​الحرب التي ​اندلعت عندما ⁠شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر شباط/ فبراير.

ومن المقرر أن يصل ​الرئيس الأميركي المنتمي إلى بكين ⁠الأربعاء، قبل محادثات مقررة يومي الخميس والجمعة. وستكون هذه أول زيارة له إلى الصين منذ عام 2017.

حرب تجارية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون خلال مؤتمر صحافي دوري الثلاثاء، معارضة الصين بشكل "ثابت ولا لبس فيه" لمبيعات الأسلحة هذه.

تعتبر الصين تايوان مقاطعة تابعة لها لم تتمكن من ضمها لبقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وهي تدعو إلى حل سلمي، لكنها تنادي بحقها في استخدام القوة. وتعارض أي إجراء من شأنه، في رأيها، تقويض "إعادة التوحيد" التي تعتبرها حتمية وغير قابلة للتفاوض.

تستند السياسة الأميركية تجاه تايوان إلى دعم عسكري قوي للجزيرة، من دون اعتراف كامل أو دعم علني لتطلعاتها إلى الاستقلال.

منذ عام 1982، كان أحد المبادئ الرئيسية للاستراتيجية الأميركية هو عدم "التشاور" مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة إلى تايوان.

وقد قلل ترامب من شأن خطر حدوث غزو صيني لتايوان. وقال "يعلم شي أنني لا أرغب" في حدوث ذلك، مشيدا بعلاقته "الممتازة" مع الرئيس الصيني.

وأشارت الخارجية التايوانية الثلاثاء إلى رغبتها في "تعزيز التعاون" مع الولايات المتحدة و"تطوير قدرات ردع فعّالة للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وانخرطت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية حادة عام 2025، اتسمت بفرض تعرفات جمركية باهظة وقيود تجارية كثيرة. واتفق ترامب وشي على هدنة مؤقتة في هذه الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر خلال اجتماع في كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع مناقشة تداعيات هذه الهدنة في بكين. وقبل القمة، من المقرر أن يجتمع مفاوضون من كلا البلدين برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في سيول.

عقوبات أميركية

وأشارت الإدارة الأميركية إلى أن ترامب يعتزم استغلال زيارته للضغط على الصين لاستخدام نفوذها على إيران للمساعدة في حل أزمة الخليج.

وتُعد الصين شريكا اقتصاديا وسياسيا رئيسيا لإيران، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني بفارق كبير عن سائر المستوردين.

وتتأثر هذه الدولة الآسيوية العملاقة بشكل مباشر بالمواجهة الأميركية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز بصورة شبه تامة. ووفقا لشركة التحليلات "كيبلر"، فإن أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقول بحرا مصدرها الشرق الأوسط، وتمر بشكل أساسي عبر هذا المضيق.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، فرض عقوبات على اثني عشر فردا وكيانا مرتبطين بإيران، متهمة إياهم بـ"تسهيل" بيع النفط الإيراني إلى الصين.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات على عدة شركات في الصين وهونغ كونغ، لمساهمتها المفترضة في تسليح إيران وتزويدها بصور أقمار اصطناعية استُخدمت ضد القوات الأميركية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء إدانة العقوبات، قائلا إنها تفتقر إلى أي أساس قانوني.

وقال "في ما يتعلق بالنزاع مع إيران، فإن الأمر الأكثر إلحاحا هو بذل كل ما في وسعنا لمنع استئناف القتال، بدلا من استغلال النزاع لتشويه سمعة الصين".

يرى الخبراء أن شي جينبينغ يشارك في القمة من موقع قوة نسبية مقارنة بدونالد ترامب المتورط في صراع الشرق الأوسط والذي يواجه ضغوطا متزايدة جراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في تشرين الثاني/ نوفمبر. رغم ذلك، يشير هؤلاء إلى أن استمرار الوضع في الخليج ليس في مصلحة الصين.