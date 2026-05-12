تقرير: الإمارات شنت هجمات على إيران الشهر الماضي

أورد تقرير تنفيذ الإمارات هجمات جوية استهدفت مصفاة جزيرة لاوان النفطية بإيران مطلع الشهر الماضي. ورحبت واشنطن سرا بالعملية التي تزامنت مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار، عقب تصعيد عسكري إقليمي متبادل.

شنّت الإمارات عمليات عسكرية ضد إيران مطلع الشهر الماضي، بحسب ما أورد تقرير صحافي، أمس الإثنين، كاشفا بذلك عن مشاركة غير معروفة سابقا لأبو ظبي في الحرب.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير، أن هجمات الإمارات استهدفت مصفاة نفطية في جزيرة لاوان الإيرانية، وتزامنت "تقريبا" مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "وقف إطلاق النار"، بعد حملة قصف جوي استمرت خمسة أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، أن الولايات المتحدة رحّبت سّرا بالهجمات الإماراتية، وبأيّ مشاركة من دولة خليجية أخرى ترغب في الانضمام إلى القتال.

ولم تحدد الصحيفة تاريخ الهجوم.

لكن التلفزيون الإيراني الرسمي كان قد تحدث صباح 8 نيسان/ أبريل عن "تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات والكويت بعد ساعات قليلة من استهداف منشآت نفطية في جزيرة لاوان بإيران".

وأضاف أن منشأة لاوان "تعرضت لهجوم جبان" عند الساعة العاشرة صباحا، وهو ما يعادل 06:30 (ت. غ).

وفي اليوم نفسه، وبعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أعلنت الإمارات أنها تعرضت لهجوم ب17 صاروخا إيرانيا و35 طائرة مسيرة.

وفي صباح ذلك اليوم، أعلن الجيش الكويتي أنه يواجه سلسلة هجمات على محطات إنتاج كهرباء وتحلية مياه إضافة إلى منشآت نفطية، في اختبار مبكر للهدنة الهشة.

والمصفاة المستهدفة تعد عاشر أكبر مصفاة نفط إيرانية حتى عام 2020، حيث كانت تكرر 60 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وفقا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.