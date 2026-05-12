رئيس وزراء قطر يلتقي فيدان: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج

حذّر رئيس الوزراء القطري، إيران من استخدام مضيق هرمز لابتزاز دول الخليج، مؤكدا مع نظيره التركي، ضرورة استقرار الممر المائي، ودعم الدوحة وأنقرة الوساطة الباكستانية، لإنهاء الحرب وإنقاذ الهدنة.

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن على إيران عدم استخدام مضيق هرمز كوسيلة "لابتزاز" دول الخليج.

وأكد وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي في الدوحة، أن "على إيران ألا تستخدم مضيق هرمز للضغط على دول الخليج أو ابتزازها".

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. ويدعم الحليفان قطر وتركيا جهود الوساطة في المفاوضات الإيرانية الأميركية لإنهاء الحرب.

ومن جانبه قال فيدان إن "مضيق هرمز يجب ألا يستخدم سلاحا، وهذا أمر مهم لاستقرار المنطقة ومهم لاستقرار العالم واقتصاد العالم".

وأضاف فيدان بأن تركيا على اتصال وثيق مع قطر ودول خليجية أخرى، بما فيها السعودية والإمارات والكويت، "لا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية"، مؤكدا دعم بلاده لموقف باكستان.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، سعت إلى دعم جهود الوساطة الباكستانية في الحرب، للتوصل إلى حل في "أسرع وقت".

وقال "كانت لي زيارة قبل يومين إلى الولايات المتحدة ركزت بشكل رئيسي على دعم الجهود الباكستانية وأن يكون هناك تجاوب بشكل إيجابي مع هذه الجهود الدبلوماسية للوصول لحل في أسرع وقت ممكن. وأيضا للشرح للجانب الأميركي الأثر الذي أحدثته الحرب للأسف للمنطقة وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد في المنطقة والعالم".

وتعرضت دول الخليج لهجمات إيرانية، ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب في 28 شباط/ فبراير.

رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، مع وزير الخارجية التركي (Getty Images)

واستهدفت طهران مصالح أميركية في المنطقة، فضلا عن البنية التحتية المدنية، بما فيها موانئ ومطارات ومنشآت نفطية.

وأدى حصار إيران على مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره عادة خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى عرقلة صادرات الطاقة التي تُعد حيوية لدول الخليج، ما أثقل كاهل اقتصاداتها.

أمير قطر يبحث مع فيدان جهود خفض التصعيد

في السياق، بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي، جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن اللقاء جرى في العاصمة الدوحة التي وصلها فيدان أمس الإثنين، دون تفاصيل عن مدة الزيارة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

من جانبه، أفاد الديوان الأميري القطري، في بيان، بأن أمير البلاد استقبل فيدان اليوم بمكتبه في قصر لوسيل.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، بحسب البيان.

كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة إيران، والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.

والإثنين، عدّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الهدنة مع إيران باتت في "غرفة الإنعاش"، واصفا الرد الأخير الذي أرسلته طهران، الأحد على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه "غبي".

واستضافت باكستان، في 11 نيسان/ أبريل، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ويزور فيدان دولة قطر لبحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع الـ12 للجنة الإستراتيجية العليا التركية-القطرية، المقرر عقده هذا العام في تركيا.

يُذكر أن "اللجنة الإستراتيجية العليا" تُعد الإطار المؤسسي الأعلى للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2015 برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالتناوب بين البلدين.

وأسفرت الاجتماعات الـ11 السابقة عن توقيع 115 اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025، نحو 1.15 مليار دولار.