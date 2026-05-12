موجز أنباء العالم الثلاثاء: توتر أميركي - إيراني متواصل ومستجدات دولية متسارعة

يشهد العالم تصاعدا متواصلا في التوتر بين إيران والولايات المتحدة وسط استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مع تحركات سياسية وعسكرية متسارعة وانعكاسات على أسواق الطاقة والأوضاع الإقليمية.

وجّه رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الثلاثاء، إنذارا إلى الولايات المتحدة، داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح طهران المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، أو مواجهة "الفشل"، وذلك بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف "مشروع الحرية" لضمان الملاحة في مضيق هرمز.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأثارت مواقف ترامب الرافضة للرد الإيراني على المقترح الأميركي ارتفاعا في أسعار النفط، وسط تراجع الآمال في تسوية وشيكة لحرب ذات تداعيات دوليّة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد أفادت الإثنين، بأن الإمارات شنت عمليات عسكرية ضد إيران مطلع الشهر الماضي، كاشفة بذلك عن مشاركة غير معروفة سابقا في الحرب الأميركية – الإسرائيلية.

لبنان

استشهد 380 شخصا على الأقل بينهم 22 طفلا في لبنان جراء الهجمات الاسرائيلية، منذ إعلان سريان هدنة هشة في 17 نيسان/ أبريل الماضي، وفق ما أفادت وزارة الصحة الثلاثاء.

وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية، أعلن الدفاع المدني اللبناني الثلاثاء، استشهاد اثنين من عناصره بغارة إسرائيلية استهدفتهما خلال قيامهما بمهمة إسعاف في مدينة النبطية بجنوب لبنان، وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين في الجنوب ليل الإثنين - الثلاثاء أدت إلى استشهاد ستة أشخاص.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن سلاح حزبه مسألة داخلية لبنانية وليست جزءا من التفاوض المرتقب مع إسرائيل، مؤكدا أن مقاتليه سيحوّلون الميدان إلى "جحيم" للقوات الإسرائيلية.

أميركا/ الصين

يغادر ترامب الولايات المتحدة الثلاثاء إلى الصين في زيارة تستغرق يومين، على وقع استمرار التداعيات المرتبطة بالحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وفي ظل نقاط توتر متعددة سيتطرق إليها الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بينها الحرب التجارية وتايوان.

وأكّدت الصين مجددا معارضتها بيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان، بعد إعلان ترامب أنه سيثير هذه المسألة مع نظيره شي.

لكن تايوان أعلنت أنها تسعى لـ"تعزيز التعاون" مع الولايات المتحدة، بعدما قال ترامب إنه سيتم بحث مبيعات الأسلحة للجزيرة خلال زيارته لبكين.

الحرب الروسية - الأوكرانية

أعلن الكرملين، أنّ القوات الروسية استأنفت هجومها في أوكرانيا، بعدما انتهت خلال الليل هدنة استمرت ثلاثة أيام أعلنها ترامب، فيما اعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن "تفاصيل" إنهاء الحرب في أوكرانيا.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بإطلاق "مئتي طائرة مسيّرة" على أوكرانيا ليلا.

إسرائيل/ الإمارات

أقرّ الكنيست قانونا يقضي بمحاكمة أسرى فلسطينيين نسبت إليهم إسرائيل تهم المشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع احتمال إصدار أحكام إعدام بحقهم، وهو ما اعتبرته حركة حماس "جريمة".

إلى ذلك، أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الثلاثاء، أن تل أبيب زودت الإمارات بمنظومة قبة حديدية وعناصر لتشغيلها وذلك خلال الحرب على إيران.

أميركا/ كوبا

أعلن ترامب إجراء محادثات مع كوبا التي تفرض بلاده عليها منذ أشهر حصارا على النفط بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

الضفة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن طفلا فلسطينيا يُقتل بالمعدّل كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة منذ كانون الثاني/ يناير 2025، أي ما مجموعه 70 طفلا خلال هذه الفترة، موضحة أن 93% منهم قتلتهم القوات الإسرائيلية.

الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن أربعة أشخاص أُوقفوا مطلع أيار/ مايو أثناء محاولتهم دخول البلاد بحرا، اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني.

البحرين

أصدرت البحرين أحكاما بالسجن بحق 24 شخصا، وصلت إلى المؤبد لثلاثة منهم على خلفية تُهمة التخابر مع إيران، في أحدث الأحكام المشددة التي تصدرها بحق أشخاص تتهمهم بتأييد طهران ومساعدتها في تنفيذ هجمات على البلاد خلال الحرب.

قطر

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن على إيران عدم استخدام مضيق هرمز كوسيلة "لابتزاز" دول الخليج.

وأكد أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة سعت إلى دعم جهود الوساطة الباكستانية في الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران للتوصل إلى حل في "أسرع وقت".

الإمارات

أعلنت شركة "أدنوك" للغاز، التي تدير مجمّع معالجة الغاز الرئيسي في الإمارات، أن العمليات فيه لن تستأنف بالكامل إلا بحلول 2027، بعدما تعرّض لأضرار إثر الهجمات الإيرانية خلال الحرب.

فيروس "هانتا"

نبّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مدريد إلى احتمال ظهور إصابات جديدة بفيروس "هانتا" قريبا، ودعا غداة انتهاء إجلاء ركاب السفينة "هونديوس" في جزر الكناري إلى التزام "النصائح والتوصيات" الصادرة عن المنظمة، قائلا إن "عمل" السلطات الصحية "لم ينته بعد".

السودان

قتل ستة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة في مدينة الضعين الواقعة تحت سيطرة قوات "الدعم السريع" بشرق دارفور في السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي، فيما تشهد صفوف "الدعم السريع" انشقاقات متتالية.

باكستان/ أفغانستان

أسفر النزاع بين باكستان وأفغانستان عن مقتل أكثر من 372 مدنيا أفغانيا من كانون الثاني/ يناير إلى نهاية آذار/ مارس، جراء القصف الباكستاني لكابُل بشكل خاص، وفق حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة.

ونفت الحكومة الأفغانية التابعة لطالبان، صحة ما أعلنته إسلام آباد أن الهجوم الانتحاري الذي أسفر الأحد عن مقتل 15 شرطيا في شمال غرب باكستان خُطِّط له في أفغانستان.

بريطانيا

قدّمت وزيرة بريطانية استقالتها الثلاثاء، داعية رئيس الوزراء كير ستارمر إلى التنحي، في أول خطوة من هذا النوع في الحكومة، فيما أكّد الأخير "الاستمرار في الحكم".

واشنطن

أعلن البيت الأبيض، أن ترامب سيخضع للفحص الطبي السنوي في 26 أيار/ مايو في مركز والتر ريد الطبي.