موجز أنباء العالم الأربعاء: ترامب في الصين وقلق دولي من تداعيات الحرب وتصعيد إسرائيلي بلبنان

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، من التجارة الدولية إلى الحرب في إيران مرورا بقضية تايوان.

لبنان

كثّفت إسرائيل وتيرة هجماتها على لبنان حيث أسفرت غارات شنّتها على أربع سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن استشهاد تسعة اشخاص بينهم طفلان، وفق السلطات، في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منشآت تابعة لحزب الله في عدد من المناطق في جنوب لبنان.

الضفة

استشهد فتى فلسطيني بنيران قوات الجيش الإسرائيلي خلال هجوم لمستوطنين قرب قرية جلجليا شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

الإمارات/ إسرائيل

زار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإمارات سرًا خلال الحرب على إيران، واجتمع برئيسها محمد بن زايد، في ظل تصاعد التنسيق الأمني والسياسي بين الجانبين، في وقت كشفت فيه تقارير عن زيارات أجراها مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار إلى أبو ظبي خلال الحرب وفي فترة وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، أعلنت الإمارات إدراج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية على خلفية ارتباطهم بحزب الله اللبناني، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

إيطاليا

أعلنت إيطاليا أنها سترسل سفينتَين حربيتَين على مقربة من الخليج، مشترطة لنشرهما التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة.

سورية

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستقلّص المساعدات الغذائية الطارئة المخصّصة لسورية بنسبة 50%، وستوقف برنامج دعم الخبز الذي كان يستفيد منه ملايين السوريين، بسبب نقص التمويل.

روسيا/ أوكرانيا

جدّدت روسيا مطالبها المتشددة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مستبعدة التوصّل إلى وقف لإطلاق النار أو اجراء مفاوضات شاملة ما لم تنسحب كييف من إقليم دونباس في شرق البلاد.

من جهة أخرى، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى مناقشة إنهاء الغزو الروسي لبلاده خلال قمّته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

إيران

أعدمت السلطات الإيرانية رجلا في مطلع الثلاثينات شنقا دين بالتجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، هو سادس شخص يتم إعدامه بهذه التهمة منذ اندلاع الحرب الأميركية – الإسرائيلية عليها في 28 شباط/ فبراير.

الطاقة الدولية واحتياطات النفط

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن العالم يستهلك من احتياطاته النفطية بسرعة قياسية في ظل الحرب التي تحدّ من الإمدادات الآتية من الخليج.

من جهة أخرى، أظهرت دراسة أعدها معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت مستوى قياسيا في الربع الأول من السنة.

السويد

أعلنت الحكومة السويدية عزمها على خفض الضريبة على الوقود مؤقتا لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج من الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وذلك بعدما كانت أعلنت خفضا مماثلا في آذار/ مارس.

الهند

فرضت الهند رسوما جمركية إضافية على واردات الذهب والفضة في محاولة لدعم قيمة عملتها الوطنية (الروبية) المتراجعة، وتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية التي تأثّرت بالحرب.

تركيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن تركيا وأرمينيا استأنفتا علاقاتهما التجارية المباشرة عبر بلد ثالث، في إطار التقارب بين البلدين والذي بدأ في 2022.

فرنسا/ إثيوبيا

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أديس أبابا، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد قبل اجتماع ثلاثي غير مسبوق في مقر الاتحاد الأفريقي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة.

فيروس "هانتا"

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن جميع الفرنسيين الاثنين والعشرين الذين خالطوا على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" الراكبة الهولندية التي توفيت جراء إصابتها بفيروس "هانتا"، يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات.

نيجيريا

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات "مستقلة" بعد قصف نسب إلى جيشي نيجيريا وتشاد وأسفر عن عشرات القتلى في شمال شرق نيجيريا.

قمة إيفرست

وصل نحو 12 متسلقا نيباليا إلى قمة إيفرست بعد تجهيز مساره الرئيسي، في مؤشر إلى انطلاق موسم تسلق أعلى قمة في العالم.