استقالة وزير الصحة البريطاني وسط احتمالات بترشحه لمنافسة ستارمر

استقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ من الحكومة، معلنا فقدان الثقة في قيادة كير ستارمر. وتأتي الاستقالة عقب هزيمة حزب العمال بالانتخابات المحلية، وسط ضغوط نيابية متزايدة.

استقال وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينغ من الحكومة، اليوم الخميس، ما يفاقم التهديد على مستقبل رئيس الحكومة، كير ستارمر، إذ يُتوقع أن يُنافسه على منصبه وعلى زعامة حزب العمال.

ويُكافح ستارمر منذ أيام من أجل بقائه في منصبه، بعد هزيمة قاسية مني بها حزبه في الانتخابات المحلية، عقب جدالات أضعفته.

ويمثل ستريتينغ الجناح اليميني في حزب العمال، ووجه رسالة استقالة لاذعة إلى ستارمر، قائلا إنه "فقد الثقة في قيادته".

وكتب ستريتينغ لستارمر، أنه "من الواضح حاليا أنك لن تقود حزب العمال في الانتخابات التشريعية المقبلة" المُقرر إجراؤها عام 2029.

ودعا ستريتينغ إلى "نقاش يكون واسعا، ويضم أفضل مجموعة ممكنة من المرشحين" لضمان مستقبل الحزب الحاكم، إلا أنه لم يُؤكد نيته الترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي محاولة إزاحة كير ستارمر بنفسه.

وازداد الضغط على زعيم حزب العمال مطلع هذا الأسبوع بعد استقالة أربعة وزراء دولة، ومطالبة 86 نائبا من أصل 403 نواب في الحزب باستقالته.

وزادت عودة نائب رئيس الحكومة البريطانية السابقة، أنجيلا راينر، وهي شخصية بارزة في حزب العمال تعقيد الوضع بالنسبة لستارمر.

وأعلنت راينر التي تحظى بشعبية واسعة في الجناح اليساري للحزب تبرئتها الخميس من أي مخالفة متعمّدة في قضية ضريبية، أدت إلى استقالتها في أيلول/ سبتمبر.